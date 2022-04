Marina reivindica climatizador para UBS da Avenida Goiás

Por Francisco Cabral

A vereadora Marina Silveira requereu ao executivo a instalação de climatizador evaporativo de parede na unidade básica de saúde da Avenida Goiás. “A medida geraria conforto térmico e respiratório em dias de calor, pois o aparelho é indicado para refrescar o ambiente e aliviar a sensação térmica, sendo capaz de resfriar até 12º C e de umidificar o espaço, sem a necessidade de manter portas e janelas fechadas”, explicou ela. “O aparelho não gera mudanças bruscas de temperatura e ainda deixa o oxigênio úmido, trazendo alívio para as vias aéreas em ambientes com clima seco. Haveria ainda ar renovado com a frequente troca e umidificação do oxigênio do ambiente. Os climatizadores evaporativos puxam o vento quente para dentro e jogam o oxigênio para o local onde fica a água. Lá, o conteúdo é misturado ao vapor presente no reservatório e, em seguida, é liberado um ar resfriado e umidificado. Desta maneira os pacientes não respiram sempre o mesmo oxigênio”.

Adilson pede construção de ponte entre vilas Olavo e Progresso

O vereador Adilson Carvalho reivindicou à administração municipal a construção de uma ponte na Rua Mineiros, ligando a Vila Olavo à Vila Progresso. “A obra vai beneficiar a agilidade no transporte, auxiliar na ligação entre os bairros e o deslocamento para outros setores e pontos da cidade, contribuindo também com o desenvolvimento desses bairros e facilitando o deslocamento dos moradores daquela região”, afirmou.

Mantelli quer adesão do município ao programa Habite Seguro

O vereador Vicente Mantelli sugeriu à prefeitura adesão ao programa Habite Seguro, do Governo Federal, que subsidia moradias a policiais civis, militares, federais, rodoviários federais, penitenciários, bombeiros, guardas municipais e peritos. “A iniciativa surgiu para facilitar o acesso de profissionais da segurança pública à moradia própria, oferecendo condições especiais de crédito imobiliário”, afirmou. “O programa concede subvenção econômica, uma espécie de apoio financeiro, para aquisição ou construção de moradia, a profissionais da segurança pública com remuneração bruta de até R$ 7 mil, que não possuam imóvel próprio ou financiado. O valor máximo do imóvel para o cálculo da concessão da subvenção é de R$ 300 mil. O governo justifica que os profissionais de segurança pública correm risco não somente em seu trabalho e que, por isso, é preciso garantir melhores condições de habitação. As parcelas podem ser quitadas em até 420 meses e o valor do subsídio varia de acordo com a faixa de renda do policial. O pagamento será efetuado pela Caixa Econômica Federal, que também pode atuar como agente financeiro. O benefício contempla servidores ativos, da reserva, reformados ou aposentados das carreiras de policial civil, militar, federal, rodoviário federal, penitenciário, bombeiros, peritos, guardas municipais e também agentes de trânsito, estes últimos na dependência de aprovação da proposta de inclusão da categoria”.

Abimael solicita veículo para o condomínio Vila Vida

O vereador Abimael Silva solicitou à administração municipal a doação de um veículo para o condomínio Vila Vida. “O local oferece atendimento nas modalidades centro de convivência e casa/lar. Os idosos da unidade são assistidos por profissionais de enfermagem, assistência social, odontologia e psicologia, que desenvolvem atividades de promoção da saúde do corpo e da mente. Em mais de 24 anos de existência em Jataí, a Vila Vida nunca teve um veículo próprio para o transporte de idosos e ações cotidianas da entidade assistencial. O veículo irá beneficiar muito o trabalho da unidade, sendo utilizado para deslocamento de consultas médicas, conduzir a equipe técnica para visitas domiciliares e outras funções para atender a comunidade de idosos”, disse o parlamentar. 122