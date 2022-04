Na TecnoShow mais de 10 bilhões de Reais em negócios

Tecnoshow Comigo movimenta R$ 10,6 bilhões em comercialização. Além de movimentar a economia, a Tecnoshow Comigo gerou mais de 12 mil empregos; evento do próximo ano já tem data marcada. / Canal Rural

Por Gideone Rosa

Em rede social Jataiense indignado exalta a TecnoShow Comigo em Rio Verde colocando os números expressivos de negócios que fomentaram a economia se referindo aos impostos ali gerados e postos de trabalho favorecendo o desenvolvimento da cidade e por consequência o município como um todo.

De quebra os municípios vizinhos teve um respingo desse reflexo econômico nos hotéis, já que na cidade de Rio Verde foram todos tomados pelos participantes da feira, e assim Jataí, Santa Helena e Acreúna tiveram, como diz o matuto, essa "canja".

O autor do comentário na rede não deixa de ter razão, pois nós jataienses estamos vindo, a tempos, de vários "engodos" no que diz respeito a investimentos e empreendimentos. Relembrando a nossa história o primeiro engodo de expressão grandiosa e que ludibriou empresários fazendeiros da época, foi o da Petrobras, depois disso foi uma sucessão de engodos, fábrica da Coca-Cola,... Mais recentemente o novo aeroporto, a Voltron que foi um escândalo e por último a Cervejaria Imperial.

Todas essas mentiras e enganos sobre empreendimentos vultosos nos fazem muito mal.

O jataiense está carente de investimentos sérios, que venham gerar postos de trabalho e renda. Nosso município, naturalmente, é um dos municípios mais ricos desse estado. Somos privilegiados com uma boa malha rodoviária tendo 3 rodovias federais e uma estadual que nos liga a outro estado, o Mato Grosso do Sul (estrada essa que infelizmente sai governo e entra governo é esquecida), temos aqui em nosso município um riqueza hídrica de excelente qualidade que poucos tem, academicamente somos também ricos por deter um dos maiores número de especialistas e doutores nas diversas universidades que aqui temos com um nível de qualificação que poucas cidades tem. Infelizmente nada disso parece não fazer a menor diferença para reais investimentos e assim ficamos a nadar em um mar de mentiras.

