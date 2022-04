Alessandra requer caçamba para recolher lixo de escola

Por Francisco Cabral

A vereadora Alessandra do Adote requereu à administração municipal a instalação de caçamba estacionária na Rua 6, esquina com a Rua 17, próximo à Escola Municipal Maria Theodora de Souza, no bairro Cidade Jardim II. “Moradores procuraram o nosso gabinete informando sobre a grande quantidade de resíduos que são descartados incorretamente naquele local, nas proximidades da escola Maria Theodora de Souza”, disse ela. “Esse descarte incorreto causa aos moradores da região vários problemas, como mau cheiro, aparecimento de insetos peçonhentos, aumento de mosquitos da dengue, ratos etc. Com a instalação de caçamba estacionária no local, o resíduo pode ser descartado de forma adequada rotineiramente, acabando com o acúmulo de sujeira”.

Mais notícias da Câmara

Carlinhos quer revitalização de churrasqueiras, mesas e cadeiras da orla do Bonsucesso

O vereador Carlinhos Canzi solicitou ao executivo a revitalização e a confecção de churrasqueiras de pré-moldado, além de mesas e cadeiras de concreto, na orla do lago Bonsucesso. “O local tem sido utilizado constantemente pela população jataiense e por turistas de todo o Brasil, é lugar de destaque do nosso município, um cartão postal que propicia lazer e entretenimento a todos que o visitam”, afirmou. “Também é utilizado por pessoas que pilotam barcos, lanchas e motos náuticas o lazer e para a pesca. O pedido se justifica para manter a sociedade em um ambiente acolhedor, bonito, que una preservação ambiental, turismo, lazer, economia, cultura e outras atividades. Esse tipo de confraternização é muito importante. Hoje, muita gente não tem espaço em casa ou sequer conhece os vizinhos. E um almoço no ponto turístico do nosso município possibilita esse contato. Caso haja a revitalização e a construção das churrasqueiras, o poder executivo deve conscientizar a população de, em caso de uso, levar sacos de lixo para descartar latinhas, ossos e resto de carvão; certificar-se de que não será perto de uma área de preservação, que possa ser prejudicada pela poluição; ocupar apenas parte da orla e não obstruir o tráfego, dentre outros procedimentos”.

Durval reivindica ecoponto para Cidade Jardim I e II

O vereador Durval Júnior reivindicou à prefeitura a implantação de um ecoponto para atender os bairros Cidade Jardim I e II. Moradores têm procurado o parlamentar para realizar gestões para que a obra seja concretizada. “Tal benefício se faz necessário, tendo em vista que essa região possui diversas residências e carece de um ponto para o descarte consciente do lixo, preservando assim o meio ambiente”, disse ele. “Tendo em vista a falta de um local correto para descarte de lixo, a população acaba deixando seus rejeitos em locais inapropriados”. 123

Deuzair pede asfalto e recapeamento para Naveslândia

O vereador Deuzair Parente pediu à prefeitura o asfaltamento das ruas 04, 06, 07 e parte da Rua Rio Claro, além do recapeamento das ruas 02, 03 e 05 e parte das ruas Jataí e Rio Claro, no povoado de Naveslândia. “O objetivo é zelar não só por um local bonito e agradável, mas sobretudo promover o bem-estar comum, já que haverá a diminuição da poeira que tanto agride a saúde da população”, justificou o parlamentar.