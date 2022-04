Mendigo aproveita “sucesso” na web e agora cobra cachê em presença VIP; veja vídeo

Por Marcos Aurélio Silva

Givaldo Alves, o ‘mendigo de Planaltina’, que ficou nacionalmente conhecido por ter relações com uma mulher casada enquanto ela estava em um surto psicótico, e acabou apanhando do marido traído, foi gravado em uma festa no Rio de Janeiro. As informações são de que el agora vive uma rotina de celebridade e cobra até cachê de presença VIP.

Givaldo, desde o ocorrido, ganhou regalias como presença VIP em eventos e, até mesmo, foi visto dirigindo uma Porsche. Em seus stories no Instagram, a influenciadora Grazi Mourão aparece com o ‘mendigo de Planaltina’ e o chama de ‘fofinho’.

O morador de rua, agora, parece confortável com a nova vida. “Ontem recebi um convite para um evento… não imaginava que estava tão conhecido”, escreveu o próprio Givaldo em um post, que tinha imagens ao fundo em que ele aparece sendo abordado por várias pessoas em busca de selfies. As fotos com o “Mendilover” vão parar nas redes sociais. Apesar do peso da denúncia — Sandra Mara ainda estaria internada no hospital particular —, Givaldo tem se tornado popular até mesmo entre mulheres.

Leia mais Jornal Opção