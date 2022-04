Pastor Valdemiro pede dinheiro aos fiéis

“Mas eu quero a igreja unânime, com uma oferta de R$ 100. Mas tem que ser a igreja inteira. Se forem dez, cem ou mil, eu não quero”, completou Valdemiro.

Da Redação/IstoÉ

No domingo (3), durante uma pregação transmitida pela TV Mundial, o pastor Valdemiro Santiago pediu que os fiéis colaborassem com R$ 100 para pagar os funcionários da emissora. Segundo o colunista Ricardo Feltrin do UOL, os trabalhadores ameaçam fazer uma nova greve – que seria a 3ª desde novembro de 2021 – devido ao atraso nos salários e benefícios.

“Eu queria fazer um chamado hoje a vocês, que acreditam na palavra de Deus que sai da minha boca. Eu quero chamar a igreja, para trazer uma cartinha no domingo (10) para mim. E junto com a cartinha colocar uma oferta para obra, para o pagamento dos milhares funcionários da igreja.”

“Mas eu quero a igreja unânime, com uma oferta de R$ 100. Mas tem que ser a igreja inteira. Se forem dez, cem ou mil, eu não quero”, completou Valdemiro.

A TV Mundial demitiu quase 20 funcionários desde a semana passada e agora conta com cerca de 100 trabalhadores.

Os funcionários afirmam que os salários e benefícios estão atrasados. Ainda segundo eles, os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nunca foram depositados.

O Sindicato dos Radialistas de São Paulo acusou o pastor de estar “retaliando” as pessoas que participaram das duas últimas greves.

O que diz a Igreja Mundial

A coluna de Ricardo Feltrin procurou a direção da Igreja Mundial para comentar sobre os relatos dos funcionários, mas não obteve retorno.