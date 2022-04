Câmara realiza primeira temporada de sessões ordinárias de abrilhantar

Terá início nesta terça-feira, dia 5, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a primeira temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí no mês de abril. Também estão previstas reuniões plenárias para os dias 6 e 7, no mesmo horário. Todas as sessões serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br e das redes sociais do legislativo jataiense.

Marcos Patrick sugere barreira de contenção para proteger escola

O vereador Marcos Patrick sugeriu à administração municipal a construção de barreira de contenção em frente à Escola Municipal Professor Luziano Dias de Freitas, no bairro Estrela Dalva. “A escola é localizada no final de uma avenida que possui um declive bastante acentuado”, descreve o parlamentar. “A barreira de contenção é necessária, para evitar qualquer tipo de acidente ou pelo menos amenizar os impactos, visto que a escola tem salas de aulas na divisa de muro”.

Genilson requer lixeiras e bancos na praça da Catedral

O vereador Genilson Santos requereu ao executivo a implantação de lixeiras e bancos na praça da Catedral Divino Espírito Santo. O objetivo é proporcionar condições ideais de limpeza e correto descarte de lixo na praça, bem como oferecer maior comodidade e conforto a quem frequenta o local. “Fomos procurados por cidadãos jataienses que frequentam a praça. Eles solicitaram gestão junto ao executivo para atendimento desta demanda. Em visita ‘in loco’, identificamos a real necessidade da instalação dos equipamentos solicitados, e ressaltamos que tais benefícios só irão trazer benefícios a quem visita ou frequenta regularmente aquele espaço público”.

Marina e Carlinhos pedem playground para praça

Os vereadores Marina Silveira e Carlinhos Canzi solicitaram a instalação de um playground na praça do bairro Jardim Goiás II. “Trata-se de um bairro exclusivamente residencial, onde existem várias famílias com crianças e pré-adolescentes”, ponderaram. “O requerimento visa propiciar aproximação e diversão entre as crianças, aperfeiçoando suas habilidades sociais e de comunicação, além de gerar lazer e bem-estar a todas as famílias do bairro. Na referida praça há apenas aparelhos de exercícios que são para adultos e duas quadras de esportes. Dessa forma, os moradores acabam por ter que se deslocar para outros bairros para propiciarem diversão apropriada para as crianças”.

Mantelli propõe serviço para combater violência contra idosos

O vereador Vicente Mantelli solicitou à prefeitura o envio à Câmara de um projeto de lei para criação de um serviço de recebimento de denúncias de violações de direitos dos idosos em Jataí. A intenção, além de coibir os casos de violência, é promover o atendimento humanizado de pessoas idosas, promover a orientação de pessoas idosas quanto a seus direitos e o devido encaminhamento aos serviços da rede municipal disponíveis. O atendimento seria feito por telefone e pela internet, inclusive por meio das redes sociais da prefeitura. “As violações de direito não se limitam somente à violência física, pois negligência, violência psicológica, abuso financeiro, abandono, assim como privação de acesso aos direitos fundamentais como educação e saúde, também se caracterizam como severas violações de direitos dos idosos, que acontecem diariamente e devem ser combatidas”, afirmou o parlamentar.