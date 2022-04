Presidente Bolsonaro na mira de Caetano Veloso

Saiba o motivo

Caetano Veloso, que não esconde ser contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), irá processar o chefe de Estado. Segundo informações do colunista Guilherme Amado, do site Metrópoles, o motivo da ação judicial é por conta do uso indevido de sua voz numa publicação de Bolsoanto, feita neste sábado (02), para promover investimentos de seu governo em defesa civil.

Nos Stories do Instagram, ele apareceu promovendo ações do governo com a música “Andar com fé”, de Gilberto Gil, na versão gravada por Gil e Caetano. Além dessa canção, o político usou, em outros vídeos na rede social, também para promover feitos do governo, músicas de cantores como Preta Gil, Gloria Groove e Daniela Mercury, entre outros, que são declaradamente contra a sua gestão.

Para o veículo, Caio Mariano, advogado que representa Caetano, disse: “Os políticos de qualquer partido precisam entender que internet não é terra de ninguém e não podem usar músicas autorais sem a autorização dos detentores do direito”.

Fonte: IstoÉ Gente