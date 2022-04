Alessandra sugere nome de Maguito em trecho de BR

Por Francisco Cabral

A vereadora Alessandra do Adote sugeriu ao prefeito Humberto Machado que seja dado o nome de Luiz Alberto Maguito Vilela ao trecho do perímetro urbano da BR-158. “Natural desta terra, Maguito foi vereador nesta casa, deputado estadual, deputado federal constituinte, vice-governador e governador de Goiás; senador da República, vice-presidente do Banco do Brasil, vice-presidente da Confederação Brasileira do Futebol e prefeito de Aparecida de Goiânia”, lembrou ela. “Durante toda sua trajetória não restaram nódoa ou suspeita a desabonar sua conduta de homem de bem, competente, humilde e dedicado ao trabalho”. A parlamentar destacou ainda que Maguito Vilela, quando era prefeito de Aparecida de Goiânia, deu o nome de Jataí à maior avenida da segunda maior cidade do Estado de Goiás.

Carlinhos requer troca de telhado e fiação de creche

O vereador Carlinhos Canzi requereu à administração municipal a troca do telhado e da fiação elétrica do Centro de Educação Infantil Lar Bezerra de Menezes, localizado na Vila Fátima. “A entidade filantrópica atua como instituição de ensino infantil há vários anos, acolhendo crianças de rede municipal de educação, e sempre somando esforços com o poder público municipal no sentido de atender a população de Jataí na missão de fornecer ensino da primeira idade”, informou o parlamentar. “Ocorre atualmente que, devido ao período chuvoso, a estrutura do centro educacional sofre com goteiras provocadas pelos danos do telhado, que não possui manutenção há muito tempo. A troca da fiação elétrica é necessária, pois a qualidade dos materiais já não condiz mais com a realidade do ambiente, as instalações são muito antigas e, com a troca, além de gerar segurança a alunos e funcionários, é possível obter economia de energia”.

Deuzair pede recapeamento do pátio do 41º BIMtz

O vereador Deuzair Parente solicitou ao executivo o recapeamento asfáltico do pátio do 41° Batalhão de Infantaria Motorizado de Jataí (41° BIMtz). O local encontra-se em péssimas condições, o que afeta as condições de trabalho da unidade militar. “Trata-se um batalhão que sempre deu uma grande contribuição para o nosso município e para todo o Brasil”, relembrou. “Ressaltando que em 2010 e 2012, o 41º BIMtz participou da missão de paz da ONU no Haiti, com o efetivo de uma subunidade. Em 2013, o batalhão participou da segurança dos jogos da Copa das Confederações, em Brasília. No ano seguinte, permaneceu na capital federal durante o período de realização da Copa do Mundo, ajudando a garantir a plena execução e a segurança dos eventos lá realizados, dentre tantas outras contribuições importantes Brasil afora. O 41º Batalhão de Infantaria Motorizado, única organização militar do Sudoeste Goiano, é composto por uma companhia de comando e apoio, três companhias de fuzileiros, um Núcleo de Subunidade Escolar de Formação de Sargentos e integra-se à 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, situada na cidade de Cristalina-GO”.

Durval quer praça com academia na Estância

O vereador Durval Júnior reivindicou à prefeitura a construção de uma praça com aparelhos para atividades físicas no povoado da Estância. “A academia ao ar livre garantirá mais saúde e condicionamento físico aos habitantes do local, resultando em maior longevidade da população”, declarou. “Nossa Constituição afirma que a saúde e o lazer são garantidos a todos os indivíduos. Por fim, reforço o anseio da população daquele povoado, insistindo que devemos olhar por aqueles que são menos beneficiados, fornecendo-lhes equidade”.