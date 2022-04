BRK oferece 12 vagas de estágio em Goiás

Empresa de saneamento básico lança Programa de Estágio 2022 com direito à bolsa auxílio, assistência médica e odontológica, vale refeição, vale transporte, seguro para acidentes pessoais e plano de aprendizado e desenvolvimento

A BRK, uma das maiores empresas de saneamento básico do país, abriu inscrições para o Programa de Estágio 2022 até o dia 8 de abril. Serão 12 vagas para estagiários em Goiás, Estado onde a companhia é subdelegada pela Saneago para a operação e ampliação dos serviços de esgotamento sanitário em Aparecida de Goiânia, Trindade, Jataí e Rio Verde.

Na unidade de Aparecida de Goiânia serão disponibilizadas 9 vagas para Engenharia, Comercial, Financeiro, Manutenção Eletromecânica, Operação e Regularização Fundiária. Em Rio Verde há uma vaga para Comercial e uma para Qualidade, Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. Já na unidade de Jataí há uma vaga para Operação.

As vagas contemplam áreas como Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Mecatrônica/Mecânica, Administração, Contabilidade e Economia. Os estágios são destinados aos estudantes que vão concluir o curso entre junho de 2023 e junho de 2024. As inscrições para o programa podem ser feitas pelo site https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/estagiobrk2022 .

Os estagiários selecionados terão direito a bolsa auxílio, assistência médica e odontológica, vale refeição, vale transporte, seguro para acidentes pessoais e plano de aprendizado e desenvolvimento. O programa tem como objetivo contribuir com a transformação do saneamento no Brasil e tornar também a empresa mais diversa e inclusiva. Todas as fases da seleção são focadas na escolha de pessoas com tradições e vivências distintas, para que sejam agregados diversos pontos de vista em um mesmo ambiente.

“Acreditamos no potencial da diversidade e vamos montar uma equipe focada em olhar para o futuro, capaz de somar experiências e criatividade ao nosso dia a dia. O programa de estágio é um convite aos estudantes que desejam fazer parte do processo de transformação de um serviço essencial no país”, avalia Fábio Machado, Gerente Administrativo da BRK Goiás

Sobre a BRK

A BRK é uma empresa privada de saneamento básico presente em 13 Estados, beneficiando 16 milhões de pessoas. São 125 cidades que já contam os serviços da companhia, que é a plataforma de saneamento da Brookfield, empresa canadense que está no país desde 1899. Além da diversificação geográfica, a maior entre as empresas do setor, a BRK conta com um amplo portfólio de concessões. Isso oferece à organização uma visão sobre as necessidades de investimentos e os desafios que cada região do país enfrenta para ampliar a oferta de serviços de água e esgoto.