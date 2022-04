Bairros da região leste poderão ter unidade básica de saúde

Informes da Câmara Municipal de Jataí

Por Francisco Cabral

Adilson reivindica galeria pluvial para setor Gedda

O vereador Adilson Carvalho reivindicou à administração municipal a construção de galeria pluvial nas ruas Ana Gedda e Filó Garcia, no setor Gedda. “Trata-se de vias com declive bastante acentuado, nas quais as enxurradas correm causando grandes erosões”, constatou o parlamentar.

Mantelli pede reforma geral da sede da Academia Jataiense de Letras

O vereador Vicente Mantelli solicitou ao executivo a reforma geral da sede da Academia Jataiense de Letras. “Justifico a presente solicitação pela urgência da necessidade de executar reforma geral naquele local, antevendo a condenação do prédio histórico no qual a entidade se encontra instalada”, afirmou ele, referindo-se ao casarão que foi residência de um dos fundadores de Jataí, José Manoel Vilela.

Marina requer melhorias para campo do bairro Santo Antônio

A vereadora Marina Silveira requereu à prefeitura a construção de vestiários, arquibancadas e alambrados no campo de futebol do bairro Santo Antônio. Ela destacou a importância do benefício. “O número de adeptos do esporte é expressivo, sendo disputados campeonatos durante todos os finais de semana por todos os meses do ano e em todas as regiões da cidade que dispõem de campos de futebol”, afirmou. “Por esta razão chamamos a atenção ao campo de futebol em tela, pois o mesmo não dispõe dos benefícios acima solicitados, os quais são imprescindíveis para dar condições mínimas necessárias para os desportistas e segurança aos jogadores, pedestres, convidados, veículos e residências circunvizinhas”.

Abimael reivindica UBS para Cidade Jardim I e II

O vereador Abimael Silva sugeriu ao executivo a construção e a implantação de uma unidade básica de saúde para atender a população dos bairros Cidade Jardim I e II. “Por tratar-se de uma região densamente populosa e em expansão, ambos os bairros exigem uma atenção especial no quesito atendimento à saúde básica, uma vez que não contam com postos de saúde”, declarou. “Sugerimos, portanto, à prefeitura estudos técnicos de viabilidade pela Secretaria de Obras, em parceria com a Secretaria de Saúde, visando a construção ou a instalação de um posto de saúde nos setores mencionados. Ressaltamos que o bairro e a região como um todo clamam há tempos por esse benefício”.