Helicópteros ucranianos atingem depósito de petróleo na Rússia, dizem autoridades locais

Da Redação

Autoridades russas publicaram na madrugada desta sexta-feira (01) que forças aéreas da Ucrânia invadiram o espaço aéreo da Rússia e atacaram um local de armazenamento de petróleo em Belgorod, no oeste do país, distante cerca de 40 km da fronteira com a Ucrânia. Segundo o governador local, duas pessoas ficaram feridas no ataque.

“Houve um incêndio no depósito de gasolina por causa de um ataque aéreo realizado por dois helicópteros do exército ucraniano, que entraram em território russo a baixa altitude”, escreveu Vyacheslav Gladkov.