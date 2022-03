Na Tecnoshow Comigo, Seapa amplia discussões sobre mercado de bioinsumos, proteína animal e conectividade rural

No estande do Governo de Goiás, estruturado em parceria com a Prefeitura de Rio Verde, diferentes pastas do Estado, como a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), vão realizar uma série de atividades como reuniões, debates, palestras,

Uma das maiores feiras de tecnologia rural do Brasil, a Tecnoshow Comigo está de volta após dois anos de interrupção por causa da pandemia de Covid-19. O evento, que chega a sua 19ª edição, começa nesta segunda-feira (4/4), no Centro Tecnológico Comigo (CTC), em Rio Verde. A abertura está marcada para 8h30, no Auditório 1, com a presença do governador Ronaldo Caiado, do secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça, de autoridades públicas e representantes de entidades do setor. Em atenção à Lei nº 20.425/2019, a sede simbólica do Estado de Goiás vai ser transferida para o município do Sudoeste Goiano.

No estande do Governo de Goiás, estruturado em parceria com a Prefeitura de Rio Verde, diferentes pastas do Estado, como a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), vão realizar uma série de atividades como reuniões, debates, palestras, entre outros, no período de 4 a 8 de abril.

A programação da Seapa inclui reuniões com representantes de empresas e prefeituras, lideranças setoriais e investidores. A Secretaria quer aproveitar a oportunidade para divulgar o potencial agropecuário dos bioinsumos (ativos biológicos que podem substituir total ou parcialmente os insumos químicos) e das regiões goianas, especialmente do Norte Goiano. Pretende ainda oferecer debates sobre temas estratégicos para os produtores, como produção e comercialização de proteína, conectividade, infraestrutura, logística e sanidade animal.

Titular da Seapa, o secretário Tiago Mendonça comemora o retorno dos eventos agropecuários. “Estamos otimistas. A Tecnoshow abre uma temporada que promete bastante. O produtor rural vai novamente ficar de frente com as inovações do setor e fazer grandes negócios. Estamos trabalhando e dando todo o apoio para que tenhamos um ano de muitos avanços”, afirma. Além da Tecnoshow, Mendonça cita a Tecnoleite de Morrinhos, a Expopec de Porangatu e outras feiras agropecuárias como importantes instrumentos para movimentar a economia e promover a difusão tecnológica no campo.

O superintendente de Produção Rural Sustentável da Seapa, Donalvam Maia, lembra que a Tecnoshow é a maior feira agropecuária do país em faturamento. Em sua última edição, em 2019, o evento movimentou mais de R$ 3,4 bilhões. “É um grande centro de comercialização entre produtores e empresas”, destaca. Maia fala ainda sobre o objetivo da Secretaria no evento: “A Seapa estará presente com agenda robusta, falando de diversos temas em seu estande, que é dividido com a Prefeitura Municipal de Rio Verde. Vamos reunir as pessoas e tratar das diretrizes do setor agropecuário no Estado”.

Na edição deste ano, a Tecnoshow Comigo traz como tema “Produtores alimentam cidades” e oferece ao visitante 65 hectares de espaço, com 600 estandes de empresas, entidades e órgãos governamentais. No local, o público vai encontrar as principais novidades em máquinas e implementos, palestras, dinâmicas, exposições de animais e plots agrícolas (áreas experimentais e demonstrativas).

PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira, 4 de abril

8h30 - Sala de reuniões - Abertura da Tecnoshow Comigo 2022

Terça-feira, 5 de abril

TEMA GERAL: Desenvolvimento Regional e Produção de Grãos

9h-10h - Reunião com secretários municipais de Agricultura

10h-10h30 - Cenário e potencial do mercado de bioinsumos em Goiás

14h-14h30 - Apresentação do potencial agropecuário do Norte Goiano

15h-15h30 - Reunião com secretários municipais de Agricultura

Quarta-feira, 6 de abril

TEMA GERAL: Mercado Global de Proteína Animal

9h-10h - Reunião com secretários municipais de Agricultura

10h-10h30 - Produção e comercialização de proteína animal no Brasil e no mundo

14h-14h30 - Sanidade animal e sua relação com as exportações goianas

Quinta-feira, 7 de abril

TEMA GERAL: Infraestrutura e Logística Agropecuária Goiana

9h-10h - Reunião com secretários municipais de Agricultura

10h-10h30 - Conectividade rural e tecnologia agropecuária

14h-14h30 - Infraestrutura e logística da agropecuária goiana

AGENDA

19ª Tecnoshow Comigo

Estande do Governo de Goiás na feira

Data: 4 a 8 de abril de 2022

Horário: 8 às 18 horas

Abertura oficial: Segunda-feira (4/4), às 8h30, no Auditório 1

Local: Centro Tecnológico COMIGO (CTC) – Rio Verde – (GO), Rod. GO-174, km 252, Zona Rural

Site oficial: www.tecnoshowcomigo.com.br

