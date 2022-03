O que você precisa saber sobre qualidade de sementes

Por: Gilberto Medeiros, Engenheiro Agrônomo e Gerente de Marketing da Fertiláqua

O sucesso da lavoura de soja depende de diversos fatores, mas sem dúvida, um dos mais importantes é a utilização de sementes de elevada qualidade. O uso de sementes de alta qualidade permite o acesso aos avanços genéticos com as garantias de performance e tecnologias que se adaptam às diversas regiões, condições estas que asseguram maior produtividade.

A qualidade de sementes pode ser compreendida como o conjunto de características, atributos, índices ou componentes que determinam o valor das sementes para a semeadura e seu desempenho em condições de campo. Veja bem, este tipo de semente possui atributos de qualidades genética, física, fisiológica e sanitária, atributos que lhe confere a garantia de um elevado desempenho agronômico.

Linha de plantio com sementes uniformes: sanidade e plantabilidade

Vamos, então, entender cada um dos principais conceitos que envolvem a qualidade de sementes e outras questões que você deve saber sobre o assunto:

Como avaliar a Qualidade da Semente?

A qualidade de um lote de sementes é avaliada por quatro atributos, conforme apresento a seguir:

1. Qualidade física

A qualidade física nada mais é que a pureza física do lote de sementes. O objetivo é ter as sementes mais puras possíveis das espécies do lote. São avaliadas nesta análise, características relacionadas à estrutura, composição, formato, peso, tamanho, integridade e aspecto das sementes. A amostra de sementes é separada em três frações: sementes puras, sementes de outras plantas (como plantas daninhas, por exemplo) e materiais inertes (terras, pedaços de plantas, insetos e outras impurezas).

2. Qualidade genética

A qualidade genética está relacionada a fatores intrínsecos que definem características fisiológicas e bioquímicas, e interagem com fatores externos que incluem os ambientes físico e biótico. Deve-se ter em mãos as descrições detalhadas dos materiais, com suas possíveis variações, e conhecer as principais técnicas utilizadas na distinção e identificação de cultivares. Podemos citar como exemplos a resistência à pragas e doenças, ciclo da cultura e desempenho de campo (produtividade).

3. Qualidade sanitária

Este é um atributo relacionado à presença de agente patogênico ou patógeno, causal de doença, que é veiculado pela semente como perda de qualidade em armazenamento, transmissão de patógenos, estabelecimento de estande, tratamento de sementes etc. Desta forma, a detecção e identificação dos microrganismos antes da semeadura são indispensáveis para tomada de decisões como o descarte ou tratamento para o controle de microorganismos.

4. Qualidade fisiológica

Esta qualidade está relacionada aos atributos do metabolismo das sementes e todos os processos que ocorrem dentro de suas células. Tem ação determinada principalmente pelo ambiente onde a semente é formada e pelo manuseio durante as fases de colheita, beneficiamento e armazenamento.

A perda inevitável da qualidade indica a necessidade de avaliação correta do potencial fisiológico das sementes antes de sua utilização. Para isso, é importante fazer uso de informações obtidas em laboratório, que permitem comparar o potencial fisiológico das amostras examinadas. Esta medida evita problemas e dificuldades no estabelecimento e na condução das plantas no campo.

Em resumo, podemos dizer que atributo fisiológico é aquele que mede a capacidade das sementes em ter uma boa emergência de plantas em campo e o nível de qualidade fisiológica da semente é avaliado através de dois parâmetros fundamentais: viabilidade e vigor.

Controle da Qualidade de Sementes

O controle da qualidade deve ser estabelecido por um laboratório de análises de sementes, onde serão aplicados vários testes que avaliem a viabilidade e vigor de um lote de sementes, antes da sua implantação no campo. Os testes devem ser rápidos, confiáveis e complementares. A recomendação é realizar mais de um teste para cada lote de sementes para comparação dos resultados e, desta forma, torná-los mais confiáveis e precisos. Esta ação agiliza a tomada de decisão referente ao manejo do lote.

Análise LAS

Este controle é realizado através de testes e análises de sementes em diversas etapas do processo e visam a verificação, monitoramento e checagem da qualidade. As principais são: campo (colheita), processo (beneficiamento, tratamento de sementes, armazenamento) e lotes prontos. No entanto, para a escolha do teste apropriado, é preciso considerar questões de extrema importância.

Vamos, primeiramente, analisar a diferença de conceitos entre germinação e vigor: germinação é o conjunto de fenômenos que ocorrem na semente para dar origem a um novo vegetal (transformação do embrião em uma plântula). Já o vigor, são aquelas propriedades das sementes que determinam o seu potencial para uma emergência rápida e uniforme, e o desenvolvimento de plântulas normais sob ampla diversidade de condições de ambiente.

Vigor das Sementes

O vigor de sementes é um dos parâmetros avaliados para atestar a qualidade das sementes. Há vários conceitos para vigor de sementes, mas de modo geral, todos estão ligados à deterioração das sementes. Pode-se dizer, simplificadamente, que o vigor representa a velocidade de emergência e a uniformidade da emergência das plântulas. A deterioração pode ser entendida como a perda da capacidade da semente em produzir uma plântula normal, ou seja, quanto maior o vigor da semente menor sua deterioração e vice-versa.

Tendo em vista que o teste de germinação atesta a porcentagem de sementes de um lote com capacidade em germinar e produzir plântulas normais em condições ótimas para o processo germinativo, podemos dizer que somente o teste de germinação não é o melhor parâmetro para determinar a escolha de um lote de sementes. Isso porque, no campo, nem sempre as condições ambientais ofertadas são as melhores para o processo de germinação e emergência de plântulas. Logo, conhecer o vigor de sementes pode auxiliar na escolha do lote a ser utilizado para semeadura, diminuindo perdas iniciais por desuniformidade de estande de plantas. Além disso, este conhecimento auxilia em definições sobre tempo e estratégias de armazenagem, serve como parâmetro de avaliação da qualidade das sementes e como estratégia de venda (monitoramento da deterioração das sementes).

A nível de campo, é importante optar por sementes com maiores valores de emergência e vigor, o que diminui perdas de produtividade decorrentes do mau estabelecimento de plantas - lembrando que o vigor de sementes é inversamente proporcional à deterioração das sementes, ou seja, sementes com maior vigor apresentam menor deterioração e possivelmente maior velocidade e uniformidade de germinação.

Velocidade germinação e uniformidade

O assunto vigor em sementes está cada dia mais em pauta entre setor produtivo de sementes e agricultores. No entanto, falta melhor domínio técnico sobre os conceitos e parâmetros referentes à tecnologia de sementes, capaz de propiciar melhor uso das informações geradas pelos testes de vigor que são: teste de frio, teste de envelhecimento acelerado, teste de condutividade elétrica e teste de tetrazólio.

Testes de viabilidade e vigor

A viabilidade é medida principalmente pelo teste de germinação e procura determinar a máxima capacidade germinativa das sementes oferecendo, para isso, as condições mais favoráveis possíveis.

O vigor representa aspectos mais sutis de qualidade fisiológica não revelados pelo teste de germinação, mas sim determinado sob condições favoráveis ou através da medição do declínio de alguma função bioquímica ou fisiológica. Através dos testes de vigor é possível identificar diferenças na qualidade fisiológica de lotes que apresentam poder germinativo semelhante.

Sementes com baixo vigor deterioram-se e atingem mais rápido a condição de total inviabilidade do que aquelas com alto vigor. Uma semente cujas estruturas morfológicas e fisiológicas sofreram algum tipo de deterioração no armazenamento, não tem capacidade de restaurar os tecidos danificados e ter energia para permitir o reinício do crescimento do embrião e formação de uma planta com capacidade de desenvolvimento no campo.

Fatores que interferem na Qualidade das Sementes

A semente é um órgão vivo, do qual precisamos cuidar a fim de manter preservada a qualidade obtida no campo.

Os fatores que influenciam a qualidade da semente podem ocorrer durante a fase de produção no campo, na operação de colheita, na secagem, no beneficiamento, no armazenamento, no transporte e na semeadura. Por isso, deve-se estabelecer um controle de qualidade que engloba análise e certificação da semente com o objetivo de garantir a pureza genética dos cultivares e, assim, assegurar ao agricultor um lote puro e com alto vigor, capaz de estabelecer um estande uniforme no campo.

Isso tudo explica a importância de um rigoroso controle de qualidade de sementes antes da chegada ao cliente final. É, ainda, importante lembrar que o campo de sementes, ou parte dele, somente será colhido se preencher os padrões mínimos de qualidade estabelecidos legalmente.

Programa Sementes de Verdade: qualidade comprovada

O Programa Sementes de Verdade é uma parceria entre a Fertiláqua e as sementeiras que buscam excelência no processo de produção de sementes. O programa visa atender à demanda crescente por sementes com potencial e qualidade comprovadas. Para isso, a Fertiláqua analisa, identifica e reconhece com o Selo Sementes de Verdade, os lotes que atendam aos padrões de qualidade estabelecidos pelo programa e, desta forma, oferece maior eficiência aos produtores rurais.

O Programa Sementes de Verdade envolve algumas regras e características de extrema importância como:

Análises de sementes: realizadas no Laboratório de Análises de Sementes Fertiláqua – LAS. Tem como objetivo principal analisar, identificar e gerar informações detalhadas sobre o potencial de desempenho das sementes.

Logística com caminhões refrigerados: tem como objetivo a conservação da viabilidade das sementes através de controle específico de temperatura e umidade.

Caminhões refrigerados

Rastreabilidade: ação realizada através de QR CODE com acesso à informações detalhadas sobre a origem e a qualidade dos lotes aprovados.

Identificação com QR Code e etiqueta

Sistema de armazenagem e conservação de sementes: para isso são usados containers apropriados (ambiente seco e frio) para a conservação da qualidade das sementes.

Container de armazenamento

Classes de aprovação da qualidade em duas categorias: GOLD e SILVER

GOLD: Na categoria Gold, os lotes devem alcançar índice mínimo de 95% de germinação, dos quais 70% do lote deve estar nas classes de muito alto e alto vigor. Além disso, devem apresentar mínimo de 90% de vigor pelo teste de envelhecimento acelerado.

SILVER: Na categoria Silver, os lotes devem alcançar índice mínimo de 90% de germinação, dos quais 60% do lote deve estar nas classes de muito alto e alto vigor. Além disso, devem apresentar mínimo de 85% de vigor pelo teste de envelhecimento acelerado.

