Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Por Francisco Cabral

O vereador Marcos Patrick requereu à Enel a extensão da rede de energia elétrica entre as avenidas Rio Bonito e Perimetral do Bosque, seguindo a Rua S5, passando em frente ao Parque Brito. “Sabemos que é dever dos Estados e dos municípios zelar pela segurança de sua população, dessa forma, tornam-se imperiosas essas extensões de redes, visto que o ponto mencionado está totalmente no escuro, facilitando a ação de criminosos e colocando as pessoas que ali trafegam em constante perigo”, afirmou o parlamentar.

Mais notícias da Câmara Municipal

Durval pede galeria pluvial em trecho da Rua José Gedda

O vereador Durval Júnior solicitou à administração municipal a implantação de galeria de águas pluviais na Rua José Gedda, para que seja ligada à galeria já existente da Rua Riachuelo, no setor Aeroporto. “A falta de uma galeria prejudica todo um setor, bem como os bairros próximos”, disse ele. “Os problemas são decorrentes das enxurradas nos dias chuvosos, que invadem as residências na altura do nº 528 da Rua José Gedda e demais residências vizinhas. O desespero dos moradores que ali habitam é evidente. Eles relatam que em dias em que se há previsão de chuva, perdem a tranquilidade e o sossego, pelo fato de estarem cientes que as suas casas serão alagadas. A invasão das casas por água das chuvas traz consigo lixos, entulhos e afins. Prejudica também os lares dos moradores, que veem suas casas sujas pelos resíduos trazidos e até mesmo os móveis destruídos”.

Deuzair defende descentralização em distribuição de medicamentos

O vereador Deuzair Parente reivindicou ao executivo a descentralização da distribuição de medicamentos para as demais unidades básicas de saúde de Jataí, já que isto acontece apenas em duas unidades (Policlínica e UBS da Avenida Goiás). “A medida favoreceria os usuários das demais unidades, os quais geralmente não contam com meio de transporte próprio e nem dispõem de condição financeira e nem saúde para ficarem se deslocando por longas distâncias com meios de transportes pagos ou a pé”, argumentou. “A descentralização se faz necessária para melhor atender a população que necessita de atendimento e tratamento de saúde, que geralmente já se encontra sem condições de saúde e financeiras para o deslocamento até outra unidade básica de saúde e que muitas vezes deixa de pegar e usar os medicamentos de que necessitam por falta das condições mencionadas”.

Genilson requer revitalização de praça do Cohacol I

O vereador Genilson Santos pediu à prefeitura a revitalização da praça do setor Cohacol I. Ele lembra que a obra é um anseio dos moradores que utilizam aquele espaço como forma de lazer e prática de atividade física. Entre as reivindicações estão a implantação de novos brinquedos no parque infantil, que hoje só possui uma casinha com um balanço e um escorregador; a colocação de novos equipamentos para a academia de ginástica ao ar livre, com os mesmos equipamentos que estão sendo colocados nas demais praças, e a reforma dos bancos e das lixeiras. Os moradores também solicitaram que seja colocada lama asfáltica na Rua F, para fixar as britas que estão soltas na rua, uma vez que aquele espaço rotineiramente é utilizado para a prática de voleibol, peteca e outras modalidades.