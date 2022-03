AVISO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Apresentação e Discussão do Estudo de Impacto Ambiental da PCH Taboca

A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD convida todos os interessados para as Audiências Públicas de apresentação e discussão do ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA, e seu RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – RIMA, referente ao licenciamento ambiental do empreendimento denominado Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Taboca, localizado nos municípios de Itarumã, Serranópolis e Jataí no estado de Goiás.

Processo do licenciamento ambiental: SGA: 21930/2013 - SEI: 202000017009901

As Audiências Públicas serão realizadas nos formatos presencial e virtual/remoto. E acontecerão nas sedes dos municípios de acordo com a seguinte programação:

ITARUMÃ: das 18 às 22 horas do dia 27 de abril de 2022, na ACAI - Rua 21 de Julho nº 46, Bairro Nova Esperança.

JATAÍ: das 18 às 22 horas do dia 28 de abril de 2022, no CCE - Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cóscia, Av. W-003, Nº690, St. Epaminondas I.

SERRANÓPOLIS: das 18 às 22 horas do dia 29 de abril de 2022, no Armazém de Cultura - Rua Eliziário Qd. 66, Lt. 15, Setor Central.

O acesso virtual para acompanhamento e participação nas Audiências Públicas será realizado por meio de inscrição no endereço eletrônico http://www.audienciapchtaboca.com.br

As instruções atualizadas relativas aos canais de transmissão e respectivos procedimentos para acesso a audiência pública, bem como os estudos e a documentação pertinente já se encontram disponíveis no endereço eletrônico http://www.audienciapchtaboca.com.br.