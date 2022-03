Durval reivindica faixas para pedestres em avenida

O vereador Durval Júnior solicitou à administração municipal a implantação de duas faixas elevadas para pedestres na Avenida Professor Edvan Assis Melo. “Aquela via possui um alto fluxo de veículos, principalmente de vias rápidas (chegada de Rio Verde a Jataí) e, como consequência disso, os carros passam em alta velocidade sem se preocupar com a faixa de pedestre existente”, alerta o parlamentar. “As faixas elevadas aumentarão a segurança para os transeuntes e reduzirá os transtornos para os empresários da região, pois veículos em alta velocidade podem causar acidentes devido à falta de controle do automóvel, além de, nos dias chuvosos, causarem encharcamentos nos estabelecimentos ao passar sobre poças d’água”.

Alessandra solicita reforma da Policlínica

A vereadora Alessandra do Adote reivindicou à prefeitura a reforma do prédio da unidade básica de saúde Milton Quirino de Morais (Policlínica). “A unidade atende diariamente de 50 a 100 pessoas, necessitando já há algum tempo de melhorias em suas instalações físicas, visando dar condições adequadas para atendimento e comodidade a todos”, afirmou ela. “Em visita às instalações, foi possível constatar que o posto carece de amplas melhorias o mais breve possível. É dever do poder público realizar ações visando a reforma, manutenção, revitalização, conservação, preservação, modernização, readequação e inovação de equipamentos públicos. Logo, é imprescindível a realização das melhorias citadas, visando o atendimento à população com melhor qualidade”.

Vereadores pedem Festa Estadual do Milho em Jataí

Os vereadores Vicente Mantelli, Carlinhos Canzi e Deuzair Parente solicitaram à prefeitura e à Secretaria de Cultura de Goiás a realização da Festa Estadual do Milho em Jataí, já incluída no Calendário Cívico Cultural do Estado. “O município se destaca também como um dos grandes produtores de milho do nosso país”, ressaltaram os parlamentares. “Essa produção tem exercido grande influência no desenvolvimento econômico e cultural, incidindo nos hábitos alimentares das famílias jataienses. Partindo desse pressuposto, o projeto buscará a origem e a evolução do cultivo do milho em nosso Estado. Vale ressaltar que a iniciativa colabora com as entidades filantrópicas, auxiliando viabilizar seus projetos, já que o objetivo principal dessas entidades se configura em ações de beneficência. De outro lado auxilia o município a divulgar o seu enorme potencial cultural, enfaticamente destacando a nossa gastronomia e o agronegócio”.