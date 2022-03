Estratégias para aumentar a rentabilidade da cana-de-açúcar

Para que produtor de cana-de-açúcar garanta boa produtividade com rentabilidade, é preciso levar em consideração uma série de fatores, como o manejo adequado, o uso de tecnologias que auxiliam na otimização dos insumos, investimentos na gestão para equilibrar os custos de produção.

A consultora especialista em cana-de-açúcar e café na Coopercitrus, Fabiana Aparecida, Fernandes, reforça que pensar nos detalhes é importante para aumentar a produtividade e diminuir os problemas climáticos relacionados a quebra de produção: “É importante conhecer o comportamento das variedades na área onde serão implantadas, o tipo de solo que está sendo cultivado e suas limitações de fertilidade e capacidade de armazenamento de água. O ambiente de produção, a alocação correta permite que os materiais desempenham o máximo de seu potencial”.

O engenheiro responsável pela produção agrícola no Grupo Familiar Semensato, Wiliam Semensato, ressalta que a produtividade é a melhor maneira que o produtor tem para diminuir o custo de produção: “Esses dois pontos devem caminhar em equilíbrio para que possamos ter um bom custo na aquisição dos insumos sem deixar de fazer as operações necessárias para cada fase de desenvolvimento da cultura. Além disso, é importante realizar constantes cotações durante o ano para avaliar a flutuação dos preços e realizar a compra dos insumos quando esses valores atingirem o menor valor”.

Para o diretor do Pecege Projetos, João Rosa, fazer o manejo bem feito e conduzir bem o negócio é o caminho do sucesso: “É preciso investir com racionalidade e com gestão, controlando indicadores e custos de produção. Em geral, os produtores sabem conduzir muito bem parte técnica da atividade, mas acabam por descuidar da gestão”, alerta.

