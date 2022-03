Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Mantelli pede melhorias para estrada da Serra da Honda

Por Francisco Cabral

O vereador Vicente Mantelli solicitou à administração municipal a aplicação de fresagem de pavimento na estrada vicinal da Serra da Honda. “O serviço é necessário para melhorar as condições de trafegabilidade naquela importante estrada, que escoa boa parte da produção agrícola da região da Onça”, afirmou ele. “A sugestão que apresentamos consiste na aplicação de material asfáltico sobre a superfície da base na vicinal, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilização e permitir condições de aderência aos veículos que ali transitam”.

Mais conteúdos da Câmara Municipal de Jataí

Adilson requer iluminação em pórtico de viaduto

O vereador Adilson Carvalho requereu à prefeitura a iluminação no pórtico do viaduto João Joaquim de Carvalho. Moradores da região reclamam que a escuridão sobre o viaduto gera insegurança aos pedestres. “O viaduto dá acesso a vários bairros e à rodoviária, e muitas pessoas fazem o trajeto a pé no período noturno, correndo riscos de assaltos”, advertiu. “Tal benefício, além de garantir uma maior segurança para a população, irá propiciar uma entrada mais bonita para nossa cidade”.

Marina sugere vacinação nas escolas públicas municipais

A vereadora Marina Silveira sugeriu ao executivo a instituição, nas escolas públicas municipais, do programa “Vacina na Escola”, visando imunizar os estudantes contra a Covid-19 e o retorno às aulas em sua capacidade máxima e com segurança para todos. “Receberiam a vacina as crianças que ainda não foram imunizadas por diversas razões, dentre elas, a mais comum, que é a falta de oportunidade e condições dos pais de levarem suas crianças por conta do trabalho”, disse ela.

Abimael pede revitalização de praça do conjunto Rio Claro II

O vereador Abimael Silva reivindicou uma frente de serviços para revitalização da praça do conjunto Rio Claro II. “Conforme moradores da região, a área encontra-se em péssimas condições e, devido à sua localização privilegiada, poderia ser melhor utilizada, necessitando de revitalização”, disse ele. “A revitalização deve ser em geral, com limpeza, instalação de lixeiras e iluminação. Com essas medidas o local terá maior frequência e continuará sendo valorizado conforme a importância daquela região”.

Fonte da foto: Asfalto de Qualidade