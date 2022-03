Nova pesquisa presidenciável confirma polarização

© Reuters e Estadão O ex-presidente Lula tem 43% das intenções de voto, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 26%; pelo ex-juiz Sergio Moro (Podemos), com 8%; e pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 6%

Da Redação / Estadão

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto para a disputa pela Presidência da República no primeiro turno, com 43%, segundo nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24. Na pesquisa estimulada, o presidente Jair Bolsonaro permanece na segunda colocação, com 26%.

Nas intenções de voto, o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos) tem 8% e Ciro Gomes (PDT), 6%. A pesquisa foi feita com 2.556 eleitores e a margem de erro é de dois pontos percentuais.

O “terceiro pelotão” mostra pré-candidatos que, no limite da margem de erro, chegam a zero. São eles: João Doria (PSDB) e André Janones (Avante), ambos com 2%; e Vera Lúcia (PSTU), Simone Tebet (MDB) e Felipe D'Ávila (Novo), com 1% cada. Em um cenário com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), no lugar do governador de São Paulo, Leite alcança 1% das intenções de voto.

O Datafolha diz que o levantamento não é “diretamente comparável” ao anterior por trazer cenários distintos: desta vez, não houve consulta ao nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) e do ex-ministro Aldo Rebelo (sem partido), que desistiram de disputar a Presidência.

Já na pesquisa espontânea, em que os entrevistados não recebem uma lista de candidatos para escolher, o presidente Jair Bolsonaro chegou aos 23% das intenções de voto, segundo o DataFolha. Já Lula foi lembrado por 30% dos entrevistados.

