Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Marcos Patrick pede extensão de rede de energia em avenidas do Jardim Goiás

Por Francisco Cabral

O vereador Marcos Patrick solicitou à Enel a extensão da rede de energia elétrica na Avenida Ribas Marques, entre as ruas 09 e 15, no bairro Colmeia Park, e na Avenida W7, entre as ruas 03 e 19, no Jardim Goiás. “Sabemos que é dever de Estados e municípios zelar pela segurança de sua população”, lembrou ele. “Dessa forma, tornam-se imperiosas essas extensões de redes elétricas, visto que os pontos mencionados estão totalmente no escuro, facilitando a ação de criminosos e colocando as pessoas que ali residem, trabalham e trafegam em constante perigo”.

Durval solicita recapeamento de rua do setor Bela Vista II

O vereador Durval Júnior requereu à administração municipal o recapeamento de toda a extensão da Rua 2, no setor Bela Vista II. “Os tributos e os encargos incumbidos à população devem ser remetidos a estes em forma de bem-estar, segurança, saúde, trafegabilidade, educação etc.”, declarou o parlamentar. “A malha asfáltica aplicada naquela via já não atende ao que se objetiva, pois está com diversos buracos e fissuras. O simples remendo não será suficiente para que se cumpra o aumento da vida útil do asfalto e, consequentemente, para cessar de forma definitiva os impasses enfrentados pelos moradores”.

Deuzair propõe mutirão voltado para a saúde

O vereador Deuzair Parente propôs ao executivo a realização do Mutirão da Saúde em Jataí, em parceria com a Câmara Municipal. Ele lembra que, durante a realização do programa Alego Ativa, em 27 de novembro de 2021, houve grande procura por atendimento médico, mas muitas pessoas não foram atendidas. “Ressaltando que em razão de as cirurgias eletivas terem ficado suspensas durante a pandemia, a necessidade de atendimento médico foi acumulando-se durante esses quase dois anos, resultando na grande busca percebida na ocasião da Alego Ativa”, afirmou. “Assim, inquestionável a necessidade e a importância da realização do referido Mutirão da Saúde para amparar e resguardar a saúde e a vida da nossa população”.

Carlinhos quer regularização do tratamento a microempresas

O vereador Carlinhos Canzi solicitou à prefeitura que seja regulamentado o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública municipal, conforme disposto na Lei Complementar 123/2006, nos artigos 42 a 45 e 47 a 49. Ele reitera que as licitações são o meio pelo qual a administração pública efetua a aquisição de serviços e compras de forma transparente, igualitária, competitiva, obtendo não só a melhor proposta, mas serviço de qualidade e bom preço. “Infelizmente, a busca pelo menor preço acaba dificultando e até prejudicando tanto os particulares quanto a administração pública. Esse tratamento diferenciado tem o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional; ampliar a eficiência das políticas públicas; incentivo à inovação tecnológica; fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos e associativismo. Serão subordinados a esta regulamentação, além dos órgãos da administração pública municipal direta, os fundos especiais, as autarquias e as fundações públicas e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo município. Serão beneficiados pelo tratamento favorecido apenas o produtor rural pessoa física e o agricultor familiar conceituado na Lei Federal nº 11.326/2006 que estejam em situação regular junto à Previdência Social e ao município e tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006. Por fim, conclui-se que tais políticas poderão alcançar de forma irrestrita todas as microempresas e empresas de pequeno porte formalmente constituídas no país, de forma a poder torná-las mais competitivas, não só do ponto de vista das contratações públicas, mas, sobretudo, aptas a participar da economia global”, afirmou o parlamentar.