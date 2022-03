Após ser estuprada por três homens, mulher é enterrada viva

Por: Victor Eduardo

Um crime bárbaro chocou moradores dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Minas Gerais. Desaparecida desde o dia 11 de março e, desde então, procurada pela sua família, que chegou a fazer uma campanha nas redes sociais, Joana Darc foi encontrada na última terça-feira (15) enterrada no quintal de um imóvel abandonado, em Medina.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil. O exame de necropsia realizado no Instituto Médico-Legal de Pedra Azul, Vale do Jequitinhonha, concluiu que Joana Darc, mãe de quatro filhos, morreu por asfixia. Ela foi enterrada viva após ser torturada com socos e chutes. O laudo não apontou lesões como ferimentos de faca ou bala de revólver.

Fonte: de Fato OnLine