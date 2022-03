Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Por Francisco Cabral

O vereador Carlinhos Canzi requereu à administração municipal a troca do telhado e da fiação elétrica do Centro de Educação Infantil Lar Bezerra de Menezes, localizado na Vila Fátima. “A entidade filantrópica atua como instituição de ensino infantil há vários anos, acolhendo crianças de rede municipal de educação, e sempre somando esforços com o poder público municipal no sentido de atender a população de Jataí na missão de fornecer ensino da primeira idade”, informou o parlamentar. “Ocorre atualmente que, devido ao período chuvoso, a estrutura do centro educacional sofre com goteiras provocadas pelos danos do telhado, que não possui manutenção há muito tempo. A troca da fiação elétrica é necessária, pois a qualidade dos materiais já não condiz mais com a realidade do ambiente, as instalações são muito antigas e, com a troca, além de gerar segurança a alunos e funcionários, é possível obter economia de energia”.

Durval reivindica galerias pluviais para o setor Filostro Machado

O vereador Durval Júnior reivindicou ao executivo a implantação de galeria de águas pluviais no setor Filostro Machado. “A falta de uma galeria prejudica todo um setor, bem como os bairros próximos. Os problemas são decorrentes das enxurradas nos dias chuvosos, que são contínuos”, relatou. “É importante salientar que se trata de uma demanda antiga e frequente, pois os moradores da região têm sofrido há anos, principalmente da Rua 5, que veem suas casas tomadas pela água, mesmo nas ocasiões em que a chuva tenha sido breve. Isso ocorre porque a água proveniente da chuva começa a tomar força nos setores acima e, por final, a enxurrada chega àquela via. O desespero dos moradores que ali habitam é evidente, relatam que em dias em que há previsão de chuva, perdem a tranquilidade e o sossego, pelo fato de estarem cientes que as suas casas serão alagadas. Contudo, os moradores do setor tomaram medidas para evitar que suas casas fossem tomadas pela água: construíram muretas nas calçadas, porém, sem êxito. Os problemas permanecem os mesmos. Vale ressaltar que aguaça leva consigo lixos, entulhos e demais objetos que estejam nas ruas acima”.

Alessandra quer academia em praça do Jardim Paraíso

A vereadora Alessandra do Adote sugeriu a construção de uma academia ao ar livre na Praça Rosa dos Ventos, localizada no Jardim Paraíso. “A comunidade local sente falta de uma área não apenas destinada ao lazer, mas sobretudo à prática de atividade física, visando a qualidade de vida e saúde dos moradores que são totalmente desprovidos de opções de lazer e entretenimento, bem como de locais gratuitos e abertos ao público, destinados a prática de atividade física”, ponderou a parlamentar. “Assim, torna-se necessária a implantação da academia no local, visando o bem-estar dos usuários da praça e proporcionar condições para a prática saudável de atividades físicas. A implantação deste benefício na localidade atenderá não somente os moradores do bairro, mas também de setores adjacentes”, complementou Alessandra.

Deuzair pede calendário de eventos de 2022

O vereador Deuzair Parente solicitou à prefeitura e à Secretaria de Esporte e Turismo que seja elaborado o Calendário Esportivo, Cultural e Turístico do município para o ano de 2022. Ele justificou o pedido lembrando que Jataí é uma cidade turística e que, portanto, faz-se necessário um calendário com as programações previamente definidas para que os viajantes que mostrem interesse em visitar a cidade possam se planejar.