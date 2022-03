Prefeito de Jataí diz "não" a carreira de professor

Por seis votos a favor e três contra, a Câmara aprovou, em duas votações, o PL 15. Agora o projeto, com os louros da vitória do Executivo na Câmara Municipal, vai para sanção de Humberto Machado.

O projeto nº 15/2022 que é de autoria do Executivo Municipal, ou seja do atual prefeito municipal Humberto machado, corta direitos conquistados pelos professores alegando que prefeitura não tem estrutura financeira para tal despesa.

Texto abaixo é do departamento de comunicação da Câmara Municipal pelo jornalista Francisco Cabral

Foram realizadas nesta quinta-feira, no plenário João Justino de Oliveira, as duas reuniões plenárias que compuseram a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí no mês de março.

Antes do início das discussões e votações, a Tribuna Popular foi ocupada pela professora Rosa Helena Lemes Oliveira Martins, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás em Jataí (Sintego), que demonstrou a insatisfação da categoria em relação ao projeto de lei do executivo nº 15/2022, que afeta o plano de cargos e salários dos trabalhadores da educação.

Em seguida, no mesmo espaço, a superintendente de Gestão de Pessoas da prefeitura de Jataí, Hilda Helena do Prado, defendeu a mesma matéria, enfatizando a necessidade de se observar as contas públicas municipais. Segundo ela, a prefeitura não teria como arcar com os reajustes pretendidos pelos professores.

Por seis votos a favor e três contra, a Câmara aprovou, em duas votações, o PL 15. O projeto mexe com o plano de cargos e salários dos trabalhadores da educação em Jataí, que esperavam o reajuste de 33,24%, concedido pelo governo federal para o piso salarial da categoria. O texto agora será enviado ao executivo para sanção do prefeito Humberto Machado.

“O desrespeito a uma das leis nem é o maior problema em questão, e sim o grande impacto financeiro causado nas finanças do município pelo aumento de 33,24% para todos nossos servidores do magistério, impacto esse que pode chegar à casa de R$ 35.000.000,00, incluídos aí os R$ 12.000.000,00 de custos impostos ao JataíPrevi, o que impactará a alíquota patronal para o ano de 2023, que hoje já está em 63,47%”, afirmou o prefeito na justificativa do projeto.

Somente os vereadores Carlinhos Canzi, Durval Júnior e Marcos Patrick manifestaram-se contra a matéria. Por ser presidente, a vereadora Marina Silveira não votou, o que aconteceria apenas em caso de necessidade de desempate.

As próximas sessões ordinárias estão previstas para os dias 5, 6 e 7 de abril, a partir das 8 horas.