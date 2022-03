Jataí com novos semáforos, mais modernos e mais eficientes

Em continuidade ao Plano de Modernização do Trânsito, a Prefeitura de Jataí, por meio da SMT, iniciou a implantação das sinalizações semafóricas modelo totem com contador digital.

Inicialmente o novo modelo foi instalado no cruzamento da BR-158 com a Rua Deputado Honorato de Carvalho e também no trecho da BR-158 com a rua Riachuelo. Seguindo com os trabalhos, hoje (15/03) o cruzamento que está sendo beneficiado com essa sinalização mais moderna, está localizado entre a rua Marechal Rondon e a avenida Juscelino Kubitschek e em breve irá ser implantado em outras importantes vias da cidade.

O objetivo da implantação e substituição dos semáforos convencionais por modelos totens, é garantir mais segurança no trânsito, melhorando a visibilidade na via, uma vez que as luzes dos novos equipamentos são de LED e possuem temporizadores, e também proporcionar um visual melhor para a cidade com a padronização dos equipamentos.

A SMT reforça a todos os condutores, a importância de respeitar as sinalizações de trânsito e também as regras de circulação para evitar acidentes.

Prefeitura de Jataí, um novo salto de desenvolvimento!