Desenvolvimento pessoal: Câmara sedia treinamento gratuito

Será realizado no próximo sábado, dia 19, das 9 às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Jataí, o treinamento “Desperte seu gigante”, ministrado por Fred Nardi, autor do livro “Verdades”. O evento é resultado de uma parceria entre o autor e a Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel).

Oferecido de forma gratuita, o treinamento de desenvolvimento pessoal e profissional abrange neurociência, PNL, psicologia positiva e física quântica. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp nº (62) 99947-8215.

“Mudança de modelo mental, o que você viu, ouviu e sentiu reflete na sua vida adulta porque até os 7 anos temos percepção diferente do mundo e isto reflete na sua vida adulta”, afirma Nardi a respeito do conteúdo do evento. “Crenças e valores, onde crença é tudo aquilo que você acredita e valores é aquilo que você prioriza. Ressignificação de traumas e fatos que impedem você de alcançar resultados positivos na sua vida”.