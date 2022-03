Índio pataxó é assassinado na Bahia

Da Redação/IstoÉ

O indígena Vitor Braz de Souza, de 22 anos, foi assassinado na madrugada de segunda-feira (14), em Porto Seguro (BA). O jovem, umas das lideranças da etnia pataxó, foi baleado após reclamar do som alto de uma festa clandestina que impedia o filho recém-nascido de dormir. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, o autor do disparo –um homem não indígena– já foi identificado. Ele está foragido e é procurado pela 1ª Delegacia Territorial. Conforme a liderança Thyara Pataxó, o crime ocorreu durante a realização de um evento anunciado como Sigilo Fest, na praia da Ponta Grande, em um território reivindicado pela etnia, mas que ainda não foi homologado pela Funai.

Na terça-feira (15), os pataxós fizeram um bloqueio na BR-367, na altura do quilômetro 77, para cobrar solução do caso.