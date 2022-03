Empresa do ramo aeronáutico irá se instalar em Jataí

A empresa Global Parts, que é especialista em manutenção e revenda de aeronaves, inclusive da EMBRAER, está prestes a se instalar em Jataí, com investimentos na ordem de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), em parceria com a Prefeitura.

O hangar que sediará a empresa, já está sendo licitado e logo começará a construção com previsão de término até o final do semestre, quando a empresa quer iniciar as atividades.

Com a instalação da mesma, vários empregos serão gerados, inclusive empregos especializados, além de impostos que serão recolhidos ao município.

Jataí é destaque na aviação, contando com cerca de 80 aeronaves hangaradas no nosso aeroporto, e com a instalação da Global Parts, será referencia também em manutenção, atendendo a toda região.

Além disso, o município conta com um aeroporto recém reformado, com pista em perfeitas condições para o tráfego e abastecimento de aeronaves que passam por aqui.