União Europeia adota novo pacote de sanções contra a Rússia

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, confirmou nesta segunda-feira (14) um novo pacote de sanções contra a Rússia devido a invasão militar na Ucrânia.

Segundo declaração de Borrell, a ação russa atinge todo a Europa, e que as forças militares estão atacando civis. "A guerra de Vladimir Putin não diz respeito apenas à Ucrânia, mas também à segurança e à estabilidade do nosso continente europeu. Afeta todos nós", disse em uma coletiva na República da Macedônia do Norte.

O chefe da diplomacia europeia confirmou o quarto pacote de sanções como forma de protesto pelos ataques, mirando afetar ainda mais a economia russa, com foco nos setores siderúrgico, do carvão e da energia.

"Isso será outro grande golpe na base econômica e logística, sobre a qual o Kremlin está construindo a invasão e tirando os recursos para financiá-la", afirmou Borrell.

Desde o início da invasão russa na Ucrânia, cerca de 2,6 milhões de ucranianos deixaram o país, sendo considerado o maior movimento de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial.