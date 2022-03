Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Os Durval e Marcos Patrick pedem prorrogação de permissões para mototaxistas

Por Francisco Cabral

Os vereadores Durval Júnior e Marcos Patrick reivindicaram à administração municipal que sejam prorrogadas pelo prazo de cinco anos as permissões para exploração do serviço de mototáxi em Jataí. Eles lembram que o edital de concorrência prevê a prorrogação por esse período. “Por isso, a classe mototaxista manifesta o desejo de que seja feita a devida prorrogação de cinco anos, para que continuem tendo a permissão de uso para o serviço de mototáxi, sem que haja nova licitação”, afirmaram os parlamentares.

Deuzair solicita recapeamento do pátio do 41º BIMtz

O vereador Deuzair Parente solicitou ao executivo o recapeamento asfáltico do pátio do 41° Batalhão de Infantaria Motorizado de Jataí (41° BIMtz). O local encontra-se em péssimas condições, o que afeta as condições de trabalho da unidade militar. “Trata-se um batalhão que sempre deu uma grande contribuição para o nosso município e para todo o Brasil”, relembrou. “Ressaltando que em 2010 e 2012, o 41º BIMtz participou da missão de paz da ONU no Haiti, com o efetivo de uma subunidade. Em 2013, o batalhão participou da segurança dos jogos da Copa das Confederações, em Brasília. No ano seguinte, permaneceu na capital federal durante o período de realização da Copa do Mundo, ajudando a garantir a plena execução e a segurança dos eventos lá realizados, dentre tantas outras contribuições importantes Brasil afora. O 41º Batalhão de Infantaria Motorizado, única organização militar do Sudoeste Goiano, é composto por uma companhia de comando e apoio, três companhias de fuzileiros, um Núcleo de Subunidade Escolar de Formação de Sargentos e integra-se à 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, situada na cidade de Cristalina-GO”.

Alessandra quer academia em praça do Jardim Paraíso

A vereadora Alessandra do Adote revindicou à prefeitura a construção de uma academia ao ar livre na Praça Rosa dos Ventos, localizada no Jardim Paraíso. “A comunidade local sente falta de uma área não apenas destinada ao lazer, mas sobretudo à prática de atividade física, visando a qualidade de vida e saúde dos moradores que são totalmente desprovidos de opções de lazer e entretenimento, bem como de locais gratuitos e abertos ao público, destinados a prática de atividade física”, ponderou a parlamentar. “Assim, torna-se necessária a implantação da academia no local, visando o bem-estar dos usuários da praça e proporcionar condições para a prática saudável de atividades físicas. A implantação deste benefício na localidade atenderá não somente os moradores do bairro, mas também de setores adjacentes”, complementou Alessandra.

Carlinhos sugere que prefeitura ofereça cursos para quem busca trabalho em confecções

O vereador Carlinhos Canzi sugeriu ao executivo que sejam disponibilizados cursos profissionalizantes e treinamentos com a finalidade de capacitar pessoas que queiram trabalhar nas fábricas de corte, costura e modelagem. Ele lembra que o município conta com empresas do setor que demandam muita mão de obra dessa natureza. “Por isso, ações da prefeitura voltadas a essa finalidade serão de grande valia e proveito à população, especialmente da de baixa renda e que necessita de capacitação para inserir-se no mercado de trabalho”, afirmou o parlamentar. “Além disso, devemos ressaltar que há empresa do ramo de confecção com intenção de gerar emprego e renda em Jataí, destacando que, em caso da existência de mão de obra qualificada em nosso município, essa e outras empresas que exercem suas atividades em Jataí não necessitam buscar trabalhadores de outros municípios, contratando jataienses, o que é bom para nossa economia”.