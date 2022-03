Acidente mata mãe, filha e 2 cachorros da família no interior de São Paulo

No último domingo (13), mãe, filha e dois cachorros morreram e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas após sofrerem um acidente na Rodovia Laurentino Mascari, em Taquaritinga, no interior de São Paulo. As informações são do G1.

De acordo com as informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), as vítimas estavam dentro de um veículo quando colidiram com outro automóvel.

As duas mortes confirmadas são de Bernadete Cavalini, de 53 anos, e de sua filha, Bárbara Cavalini Brito, de 32. Dois cachorros da família também estavam no carro e não resistiram. As outras vítimas, com ferimentos graves, são os irmãos Ana Lúcia Dias Badaro, de 62 anos, e Emanuel Dias Badaro, de 67. Ambos foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento de Taquaritinga.

Fonte: IstoÉ