Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Marina sugere avenida entre Estrela Dalva e UFJ

A vereadora Marina Silveira sugeriu ao executivo a abertura de uma avenida que possibilite a ligação entre o bairro Estrela Dalva e o Campus Jatobá da Universidade Federal de Jataí (UFJ). “Com a possibilidade real do retorno às aulas presenciais no Campus Jatobá neste ano, fomos provocados em reunião, por membros do Movimento pela Acessibilidade da Comunidade Acadêmica da UFJ, os quais relataram a importância deste benefício de abertura de uma avenida naquela localidade, alegando que a nova via facilitará o acesso ao Campus, bem como reduzirá substancialmente o tempo de exposição dos veículos que necessitem acessar a UFJ ao tráfego da BR-364”, disse a parlamentar. A reunião também contou com a presença de representantes dos comerciantes dos bairros Estrela Dalva e Francisco Antônio. Segundo eles, implantada a avenida, haverá uma facilitação ao acesso ao Campus através da nova via, gerando aumento de circulação da comunidade universitária nos dois bairros, fortalecendo o aquecimento comercial na região e consequentemente a valorização dos imóveis e o despertar de interesse de locação para moradia dos estudantes naqueles bairros.

Marcos Patrick requer extensão de rede elétrica para dois bairros

O vereador Marcos Patrick requereu à Enel a extensão da rede de energia elétrica na confluência das ruas Faixa de Segurança e José Vieira, no setor Aimbiré, e das ruas P3 e B5, no bairro Popular. “Sabemos que é dever de estados e municípios zelar pela segurança de sua população”, afirmou o parlamentar. “Dessa forma, torna-se imperiosa essas extensões de redes, visto que os pontos acima mencionados estão totalmente no escuro, facilitando a ação de criminosos e colocando as pessoas que ali residem e trabalham em constante perigo”.

Genilson requer revitalização de praça do Cohacol I

O vereador Genilson Santos reivindicou à administração municipal a revitalização da praça do setor Cohacol I. Ele lembra que a obra é um anseio dos moradores que utilizam aquele espaço como forma de lazer e prática de atividade física. Entre as reivindicações estão a implantação de novos brinquedos no parque infantil, que hoje só possui uma casinha com um balanço e um escorregador; a colocação de novos equipamentos para a academia de ginástica ao ar livre, com os mesmos equipamentos que estão sendo colocados nas demais praças, e a reforma dos bancos e das lixeiras. Os moradores também solicitaram que seja colocada lama asfáltica na Rua F, para fixar as britas que estão soltas na rua, uma vez que aquele espaço rotineiramente é utilizado para a prática de voleibol, peteca e outras modalidades.

Mantelli solicita informações sobre serviços na zona rural

O vereador Vicente Mantelli solicitou à Secretaria de Desenvolvimento Rural informações relacionadas ao cronograma de operações na zona rural do município. “O encaminhamento do cronograma de execução desses serviços possibilitará à Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara Municipal de Jataí o acompanhamento e o auxílio às operações da pasta, objetivando subsidiar as parcerias necessárias para a conclusão das ações”, justificou o parlamentar.