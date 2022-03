Diretora Executiva do UNICEF emite nota sobre atrocidades de ataques da Rússia

Veja a nota

Nova Iorque, 9 de março de 2022

“Estou horrorizada com o ataque a uma maternidade em Mariupol, na Ucrânia, reportado hoje - um ataque que teria deixado crianças pequenas e mulheres em trabalho de parto soterradas sob os escombros de prédios destruídos. Ainda não sabemos o número de vítimas, mas tememos o pior.

Esse ataque, se confirmado, ressalta o terrível preço que essa guerra está cobrando de crianças, adolescentes e famílias da Ucrânia. Em menos de duas semanas, pelo menos 37 crianças e adolescentes foram mortos e 50 feridos, enquanto mais de 1 milhão de meninas e meninos fugiram da Ucrânia para países vizinhos.

Ataques contra civis e infraestrutura civil - incluindo hospitais, sistemas de água e saneamento e escolas - são inconcebíveis e devem parar imediatamente. O UNICEF renova seu apelo por um cessar-fogo imediato e pede a todas as partes que respeitem suas obrigações sob o Direito Internacional Humanitário de proteger as crianças e os adolescentes de danos e garantam que os atores humanitários possam alcançar com segurança e rapidez meninas e meninos que precisam de ajuda.

As crianças da Ucrânia precisam desesperadamente de paz.”