IRPF 2022 o programa está liberado e você está pronto?

Por Murillo Torelli

No dia 7 de março, a Receita Federal do Brasil liberou o programa de ajuste do imposto de renda pessoa física. A primeira dúvida dos brasileiros quando a mídia começa a falar do fato é se está obrigado a preencher e entregar a declaração.

Existem inúmeros fatos que geram a obrigatoriedade de entrega da declaração como: execução de operações em bolsa valores, obtenção de ganho de capital de capital nas vendas de bens, passar a ser residente no brasil, mas as obrigatoriedades abaixo são as que afetam a maioria da população:

- Rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70

- Rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 40.000,00

- Atividade rural com renda superior a R$ 142.798,50

- Bens e direitos superiores a R$ 300.000,00

Após a verificação da obrigatoriedade, inicia-se a fase de levantamento das informações. Busque com os empregadores os informes de rendimentos do trabalho, com os bancos os informes de rendimentos das aplicações financeiras e saldo de empréstimos. Levante também os dados das alterações patrimoniais como compra ou venda veículos e imóveis.

Com os dados e informes nas mãos, deve-se baixar o programa do imposto de renda, que pode ser preenchido no celular, no computador ou mesmo preenchido de maneira online (sem baixar o programa).

As informações dos informes devem ser replicadas fielmente na declaração, um erro nesta etapa de preenchimento pode resultar em uma malha fina após o envio da declaração. Uma dica, que ajuda muito nessa etapa, é usar como guia a declaração do ano anterior. As declarações não costumam apresentar grandes variações nos anos, a declaração passada ajuda a preencher a declaração atual e dar consistência nas informações.

Após o preenchimento das rendas, e variações nos bens é hora de enviar a declaração. Em 2022 uma novidade é a possibilidade de receber ou pagar imposto de renda pelo PIX, o importante é que chave PIX seja o CPF.

Se ainda tiver dúvidas sobre o Imposto de Renda, busque o IR Solidário Mackenzie.

O autor

Murillo Torelli é professor de contabilidade financeira e tributária no Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM).

Serviço

IR Solidário 2022 - Tira Dúvidas

Data: 10 de março até 20 de abril

Horário: Segunda a sexta - 14h até 17h

Sábado - 8h até 11h