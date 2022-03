Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Marcos Patrick sugere ciclovia na Alameda das Palmeiras

O vereador Marcos Patrick sugeriu à administração municipal a construção de ciclovia e ciclofaixa na Alameda das Palmeiras, no residencial Nossa Senhora de Fátima. A via é formada por duas pistas que terminam no condomínio Terras de Toscana. “O ciclismo é uma modalidade esportiva que faz bem tanto para o corpo quanto para a mente”, afirmou o parlamentar. “Por ser um dos esportes mais completos, o número de adeptos tem aumentado de forma exponencial. A construção da ciclovia e da ciclofaixa proporcionará uma maior segurança para todos os usuários”.

Deuzair pede revitalização do canteiro central da Rua 10

O vereador Deuzair Parente solicitou ao executivo a revitalização do canteiro central da Rua 10, que divide os bairros Filostro Machado, Colmeia Park e Nossa Senhora de Fátima, com a recuperação dos respectivos retornos. “É inquestionável a necessidade e a urgência do serviço, com o intuito de zelar por um local bonito e agradável para se viver, promover segurança aos condutores de veículos e aos pedestres, uma vez que essa via faz ligação entre três importantes bairros da cidade, o que irá beneficiar grande número de moradores”, disse ele.

Durval quer praça com academia na Estância

O vereador Durval Júnior reivindicou à prefeitura a construção de uma praça com aparelhos para atividades físicas no povoado da Estância. “A academia ao ar livre garantirá mais saúde e condicionamento físico aos habitantes do local, resultando em maior longevidade da população”, declarou. “Nossa Constituição afirma que a saúde e o lazer são garantidos a todos os indivíduos. Por fim, reforço o anseio da população daquele povoado, insistindo que devemos olhar por aqueles que são menos beneficiados, fornecendo-lhes equidade”.

Genilson sugere criação de evento cultural

O vereador Genilson Santos sugeriu a criação do Sábado da Cultura, um evento público destinado à promoção de cultura, lazer, educação e economia, através do incentivo das atividades culturais e artísticas do município, devendo ser realizado em todo último sábado de cada mês. “Seria um espaço para realizar diferentes apresentações artísticas e culturais, como música (apresentação e competição), teatro, dança, capoeira, quadrilha, oficinas de artes, bancas com exposição de artesanatos produzidos por artesãos locais (para venda), praça de alimentação (Feira da Noite), oficinas criativas, entre outros atrativos”, propôs. De acordo com o parlamentar, o principal objetivo do evento é proporcionar um espaço cultural para os talentos locais mostrarem seus trabalhos e sua cultura, e oferecer lazer e entretenimento à população. “Sugerimos o pavilhão da Feira Coberta para sediar esse espaço da cultura, por entendermos que o mesmo abriga os principais requisitos para essa finalidade: boa localização, fácil acesso, banheiros, ponto de água e energia, cobertura (mais comodidade ao público), espaço próprio para apresentações culturais, área de estacionamento público, entre outras”, completou.