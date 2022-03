Senta que lá vem mais história

Por DC Mello

Honorato (José) de Carvalho era o oitavo filho de José Carvalho Bastos. Nasceu por volta de 1866. Três casamentos e 11 filhos. No primeiro enlace com Perciliana Pereira nasceu um filho; no segundo com Maria Fenelon, nasceram mais dois filhos, entre os quais Oclécio de Carvalho, que se destacou na vida pública ao eleger-se suplente de deputado estadual, tendo assumido em 1925; no terceiro enlace uniu-se a Maria Etelvina Carneiro de Carvalho, quando teve mais oito filhos.

Honorato de Carvalho foi um grande batalhador do ensino em Jataí, quando à frente do Governo Municipal. Trouxe para cá professores de capacidade profissional e de nível superior. A partir daí, criou grandes estabelecimentos de ensino que fizeram história na região. Até então, aqui só havia escolas de primeiras letras. À frente do governo municipal, permaneceu de outubro de 1911 a 31 de janeiro de 1915.

Graças a Honorato de Carvalho Jataí viu funcionar, em 1912, o Instituto Municipal, o maior e mais importante estabelecimento de ensino até então, embora tivesse durado apenas um ano. O Instituto veio de Rio Verde e era de propriedade do Professor Pedro Salazar Moscoso da Veiga Pessoa, um estudioso nato formado em Direito, Ciências Sociais, Jornalismo e ainda atuava como poeta e escritor.

Outro grande nome do ensino daquela época, graças também a Honorato, foi o Professor Antônio d'Alcântara Lambert. Seu estabelecimento funcionava no prédio da Casa da Escola de 1914 a 22. Dr. Antônio Soares Gedda foi aluno de Lambert. Há que citar ainda o Professor Eleutério de Souza Novaes.

Honorato de Carvalho era fazendeiro e proprietário de grande latifúndio. Além de ter nascido pecuarista, em 1891, fez parte de uma empresa comercial com o seu irmão, João Manoel de Carvalho, cabendo a ele, Honorato, a gerência da mesma.

Durante seu mandato na Intendência, foi criada a Coletoria Municipal cuja estrutura foi montada pelo Conselheiro Moysés Jajah. Até então, as operações financeiras do município ficavam a cargo do Legislativo.

Grande parte da vida de Honorato de Carvalho foi dedicada à política. Na eleição de setembro de 1908, concorreu a uma vaga para o Senado Estadual e obteve 154 votos só em Jataí e não se elegeu.

Em 1911, Honorato reúne em sua residência toda a cúpula do diretório local do Partido Democrata. Na oportunidade, o presidente do PD, José Advíncola da Cunha, fez ampla exposição de motivos para justificar a reunião que, na realidade, tinha por objetivo agregar forças em torno do deputado de Jataí, Antônio Baptista de Mello Filho (esse cidadão era casado com uma neta de Carvalho Bastos). Nessa mesma reunião foi feita eleição para renovar o Diretório daquela agremiação e acabou permanecendo na presidência José Advíncola.

No pleito realizado em 1916, que o conduziu à Assembleia Legislativa, foi premiado com a maior votação no Município, obtendo 198 votos, só em Jataí. Nessa ocasião, Honorato presidia a Câmara de Vereadores. Se se julgar o desempenho do parlamentar pelo Livro de Atas, pode-se dizer que no ano de 1919 esse deputado por Jataí não fez absolutamente nada. Para Caiapônia, no entanto, aproveitou a discussão da Lei Orçamentaria do Estado e solicitou a inclusão de uma verba no valor de três contos de réis destinada à construção de uma ponte naquele município. Durante seu período de parlamentar, foi eleito membro da Comissão de Saúde Pública e Estatística e da Comissão de Redação.

Na eleição de 1919 para renovar a Câmara de Vereadores, veio a grande decepção, obteve apenas um voto. Isso depois de exercer parte do mandato de Intendente e outro - muito recente - de deputado estadual.

Honorato tinha uma boa casa em Uberlândia. Em Jataí, era dono da esquina onde está o edifício Maria Bárbara.

Honorato de Carvalho, o primeiro jataiense a se tornar deputado estadual, morreu em 10 de dezembro de 1920, na sua fazenda Paraíso. Durante seu inventário, houve descontentamento por parte de alguns herdeiros por não aparecer, entre os bens arrolados, coisas de valor, supostamente (acreditavam) em poder da viúva.

Como se vê no seu processo de inventário, 63% do seu património era constituído de imóveis. Além disso, mantinha no seu rebanho boa parcela de gado Zebu, raça nova na época.

Honorato de Carvalho era preocupado com sua aparência, sempre bem trajado, julgava-se infalível diante do sexo feminino.