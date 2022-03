DNIT fecha vão central de pista do Contorno de Jataí

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) acaba de fechar o vão central da ponte da pista esquerda do Contorno Rodoviário de Jataí (GO).

Ainda no carnaval, as equipes do DNIT executaram a concretagem da última aduela prevista para o fechamento do vão da OAE. Com isso, cumpre o cronograma anunciado pelo ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em sua última visita às obras localizadas na cidade de Jataí.

As equipes concluíram essa importante etapa da obra e já iniciaram a conclusão das obras dos viadutos de acesso e a execução dos serviços de terraplenagem do lado esquerdo.

A previsão é que em 31 de maio deste ano a ponte em questão e seus acessos sejam entregues à sociedade.

Posteriormente, as equipes da Autarquia executarão os mesmos trabalhos na ponte da pista da direita.

O contrato que contempla a execução das obras prevê a conclusão das pontes sobre o Rio Claro e da pavimentação do subtrecho que liga o entroncamento com a BR-158/GO; e o entroncamento da BR-364/GO com a extensão de 8,90 quilômetros. O investimento é de R$ 59,10 milhões e o término de vigência do contrato é em julho de 2023.

Importância - Contorno de Jataí atenderá, inicialmente, uma demanda antiga da população do município de desviar das vias urbanas o alto fluxo de veículos de carga, resultado do tráfego de longa distância. Essa ação proporcionará a diminuição do tempo de viagem dos usuários e dará mais segurança e conforto para quem mora e passa pelo local.

O empreendimento também deve favorecer o escoamento da produção da região para todo o país, proporcionando assim mais oportunidades para o agronegócio. Além disso, a obra oferecerá mais conforto e segurança aos usuários, ligando o Brasil de norte a sul.

Fonte: DNit