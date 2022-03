Adilson solicita recuperação de estrada rural

Por Francisco Cabral

O vereador Adilson Carvalho solicitou à administração municipal a recuperação da estrada pela qual os veículos realizam a subida da serra da fazenda Aroeira. A via encontra-se bastante danificada, o que foi agravado pelo período chuvoso. “O benefício é altamente necessário para que os produtores possam ter um pouco mais de conforto e tranquilidade para transitar. Além do mais, a recuperação dessa via irá trazer grandes benefícios para a região e proporcionar desenvolvimento do agronegócio”, afirmou ele.

Mantelli quer adesão da Cotaja ao programa Roda Bem Caminhoneiro

O vereador Vicente Mantelli requereu à prefeitura e ao Ministério da Cidadania a adesão da Cooperativa dos Transportadores Autônomos de Jataí (Cotaja) ao programa Roda Bem Caminhoneiro. Parceria entre os ministérios da Cidadania e da Infraestrutura, o programa Roda Bem Caminhoneiro objetiva fortalecer o cooperativismo e baratear os custos para os transportadores autônomos do país. O programa inclui 100 kits básicos de infraestrutura que são instalados ao longo do projeto, numa duração total de 18 meses. Esses kits são compostos por um tanque de combustível de 15 mil litros de óleo diesel com bomba e outros acessórios, um contêiner equipado com depósito, escritório, computador e internet com acesso a um pregão eletrônico para compra de insumos em grande escala e, com isso, reduzir os custos dos cooperados. O programa também disponibiliza um aplicativo para o compartilhamento de fretes entre os caminhoneiros, com o intuito de diminuir a presença de intermediários no setor. Também estão previstas ações direcionadas para a capacitação das cooperativas já existentes e assessoramento técnico para aprimoramento dessas entidades. O Roda Bem Caminhoneiro também visa o aumento do número de cooperativas entre os profissionais autônomos em regiões de grande número de cargas, que é o caso de Jataí na logística de transportes. A gestão do programa será da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar (Unicafes), representante nacional das cooperativas, escolhida através de edital público.

Marina sugere vacinação nas escolas municipais

A vereadora Marina Silveira sugeriu ao executivo a instituição, nas escolas públicas municipais, do programa “Vacina na Escola”, visando imunizar os estudantes contra a Covid-19 e o retorno às aulas em sua capacidade máxima e com segurança para todos. “Receberiam a vacina as crianças que ainda não foram imunizadas por diversas razões, dentre elas, a mais comum, que é a falta de oportunidade e condições dos pais de levarem suas crianças por conta do trabalho”, disse ela. “A vacinação é importante para que possamos garantir toda a segurança sanitária das unidades escolares e também garantir que o atendimento para os alunos seja 100% presencial e a comunidade escolar protegida. Somos conscientes que a escola já é um ambiente seguro e que esta medida é mais uma ferramenta para auxiliar no retorno às aulas em sua capacidade máxima. Ressaltamos ainda que a aplicação das doses só acontecerá mediante autorização dos pais ou responsáveis pela criança, de forma que será encaminhado pela unidade escolar documento formal para efetivar a autorização para que seus filhos sejam vacinados”.

Abimael reivindica calçadas para avenida

O vereador Abimael Silva reivindicou à prefeitura a construção de calçadas nos dois lados da Avenida Vovô Daniel, localizada no setor Sebastião Herculano. “Trata-se de uma via de significativa importância para aquela região, pois dá acesso aos bairros Sebastião Herculano I e II”, explicou o parlamentar. “Tal solicitação visa minimizar problemas descritos pelos moradores da região, visto que diversos residentes do bairro necessitam das calçadas para transitarem, pois a via é estreita e pedestres correm constantes riscos de serem atropelados por dividirem a pista com carros, motociclistas e ciclistas”.