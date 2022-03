Senta que lá vem mais história

Deveria... Mas isso nunca aconteceu, embora exista dispositivo legal do próprio Legislativo confirmando o fato.

Por DC Mello

Afirmações reveladas aqui nessa rede sobre nossa história têm origem. Tudo está nos jornais antigos, muitos dos quais deixaram de circular, mas têm cópia no acervo da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Há coisas interessantes vistas nesses antigos jornais que merecem atenção. Por exemplo, reprodução da sequência de artigos escritos pelo Padre Pedro de Brito Vasconcellos, encarregado da paróquia na época, justificando a necessidade da criação da Câmara de Vereadores para Jataí. Um desses artigos foi publicado no jornal A Tribuna Livre, de 1º de outubro de 1881, da antiga Capital.

O Padre Pedro de Brito Vasconcellos pode ser considerado o pai da Câmara. Ele era uma espécie de protetor da pequena freguesia pelo trabalho desenvolvido nas mais diversas áreas.

Olhando os livros de registros do Cartório do 1º Ofício, notamos que sua residência era como se fosse o fórum. Ali, o religioso recebia as pessoas, ouvia suas queixas e colocava sobre seus ombros os problemas de cada um. Para os casos que dependiam do judiciário o reclamante lhe dava uma procuração para dar continuidade ao processo. É bom lembrar que naqueles tempos qualquer cidadão podia fazer o papel de advogado.

As reclamações do Padre Brito dirigidas ao Governo da Província, via jornal, refletiam a precariedade vivida pelo jataiense, isolado do mundo e desprovido da máquina do poder público. Ninguém tinha como fazer nada, a não ser cuidar de sua plantação de cana, de café, do seu gado chinfrim, enfim, viver do seu ganho. Aquele religioso queria a mão da modernidade amparando aquela gente sofrida, apavorada de tanto ver os índios atacar, roubar, destruir seus bens, matar pessoas e até animais.

O Governo deve ter lido as reivindicações do Padre porque logo em seguida foi divulgada Resolução da Assembleia Legislativa Provincial na qual eleva a Freguesia de Jataí à categoria de Vila com a denominação de Vila do Paraíso. Mas esse nome, Vila do Paraíso, não agradou os pioneiros e logo foi mudado.

Diante da hipótese - ou promessa - de se criar o Legislativo local, conforme dizia na Resolução, Padre Brito deu início à coleta de dinheiro para construção das instalações da pretensa Câmara de Vereadores.

Segundo documentos do Arquivo Histórico de Goiás, José Manoel Vilella esteve em Rio Verde com o carpinteiro Manoel Miranda Pacheco, para conhecer o prédio, ainda em construção, da Cadeia e Câmara daquela localidade, cujo projeto fora fornecido pelo Governo em Vila Boa. Nessa viagem ficou decidido que a de Jataí teria as mesmas características. Iniciada a construção, em 1884 estava tudo pronto.

Depois de cientificado das providências tomadas pelas lideranças de Jataí, depois de saber da conclusão do prédio da Câmara e Cadeia, o chefe do governo, José Accioli de Brito, assinou ato publicado do Correio Official de 29 de novembro 1884, nos seguintes termos:

Achando-se satisfeitas as condições exigidas por leis provinciais, o presidente da Província resolve que se proceda a eleição de vereadores e juízes de paz para o município de Jatahy; o dia 28 de dezembro de 1884.

O ato estabelecia também que o presidente da Câmara de Rio Verde instalaria a de Jataí e daria posse ao presidente do Legislativo, que seria o vereador mais votado e este, por sua vez, empossaria os demais membros. Para a primeira eleição, o serviço eleitoral da freguesia de Jataí se desdobrou e conseguiu inscrever 58 eleitores e desses somente 17 compareceram para votar. Nessa eleição, foram eleitos: José Inocêncio da Costa Lima, três votos; José Manoel Vilella, três votos; João Manoel de Carvalho, dois votos; João José Carneiro, dois votos; José Manoel Vilella Júnior, dois votos. Este último, embora eleito, não compareceu para votar. Na apuração, Padre Pedro de Brito Vasconcellos atuou como mesário. Era 02 de março de 1885. Portanto, agora em 2022 completou 137 anos.