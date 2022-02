Transferindo responsabilidades

Em reunião realizada na última quinta-feira (24/02/22) no gabinete do Prefeito Humberto Machado, onde participou o Comandante e Inspetor Chefe da 5ª Delegacia de Policia Rodoviária em Jataí, Cleuber Lima Soares, o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da 5ª Delegacia PRF, Everton Rocha Moreira, o Secretário de Segurança Pública de Jataí, Dr. Mário Ibrahim do Prado e o Superintendente Municipal de Trânsito, Carlos Luiz, ficou definido que em breve o perímetro urbano da BR-158, ficará sob jurisdição da Prefeitura de Jataí.

Um acordo de cooperação será elaborado, no qual oficializará a questão, inclusive com os parâmetros que nortearão a assumência do trecho pelo município. Assim que tudo for oficializado junto a Prefeitura e a PRF, o acordo será publicamente anunciado.