Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Marcos Patrick pede demarcação de vagas para deficientes em frente a lotéricas

O vereador Marcos Patrick solicitou à SMT a demarcação de vaga especial para estacionamento exclusivo de veículos de idosos e pessoas com deficiência em frente às casas lotéricas de Jataí. “É de total relevância e vai de encontro com a legislação a reserva de vagas de estacionamento prioritário para idosos e pessoas com deficiência, permitindo que as pessoas com mobilidade reduzida, conduzidos ou conduzindo um veículo, consigam ter acesso ao espaço público (calçadas) com maior segurança”, afirmou o parlamentar.

Deuzair quer descentralização na distribuição de medicamentos a unidades básicas de saúde

O vereador Deuzair Parente requereu à administração municipal a descentralização da distribuição de medicamentos para as demais unidades básicas de saúde de Jataí, já que isto acontece apenas em duas unidades (Policlínica e UBS da Avenida Goiás). “A medida favoreceria os usuários das demais unidades, os quais geralmente não contam com meio de transporte próprio e nem dispõem de condição financeira e nem saúde para ficarem se deslocando por longas distâncias com meios de transportes pagos ou a pé”, argumentou. “A descentralização se faz necessária para melhor atender a população que necessita de atendimento e tratamento de saúde, que geralmente já se encontra sem condições de saúde e financeiras para o deslocamento até outra unidade básica de saúde e que muitas vezes deixa de pegar e usar os medicamentos de que necessitam por falta das condições mencionadas”.

Durval sugere retomada de projeto de fomento ao comércio local

O vereador Durval Júnior sugeriu ao executivo que faça um estudo de viabilidade para a volta do projeto Liquida Jataí, para fomentar o comércio local. A campanha teve início em 2017 e perdurou até o ano de 2020. Agora, vários comerciantes locais estão pedindo a volta desse projeto, visando fortalecer a economia do município. “A intenção é conscientizar o consumidor local a respeito dos benefícios gerados para o município como um todo ao investir seu dinheiro na própria cidade. Através de parcerias realizadas pelos órgãos competentes e a participação de diversas empresas, os consumidores poderão contar com descontos vantajosos em produtos e mercadorias comercializadas em nossa cidade”, justificou. “Essas medidas farão com que seja fomentado o comércio local, estimulando a geração de novos empregos, melhorando a infraestrutura e os serviços prestados, aumentando a competitividade e buscando novas soluções para as empresas, além de elevar a arrecadação municipal e promover o desenvolvimento socioeconômico da cidade”.

Genilson requer implantação de fraldários em unidades de saúde

O vereador Genilson Santos reivindicou à prefeitura a implantação de fraldários nas unidades básicas de saúde e na Secretaria Municipal de Saúde de Jataí. “São locais que recebem diariamente um grande volume de pais e pessoas com crianças pequenas ou de colo, em busca de atendimento médico ou odontológico”, informou ele. “Essas unidades não dispõem de um local especialmente preparado para a troca de fraldas das crianças, o que dificulta em muito para os pais. Pensando no conforto, na segurança e na higiene dos pequenos, é que estamos requerendo essa benfeitoria à população”.