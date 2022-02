Acontece3u na Câmara Municipal de Jataí

Por Francisco Cabral

O vereador Durval Júnior reivindicou à prefeitura e ao Dnit a implantação de uma lombada eletrônica na BR-364, nas proximidades da Mercedes Benz, na Vila Sofia. Moradores da região alertam para a alta velocidade praticada pelos condutores de veículos, dificultando o cruzamento de pedestres e automóveis, podendo provocar atropelamentos e colisões. “O trânsito perigoso e negligente causa danos não somente aos condutores irresponsáveis, mas principalmente aos pedestres”, afirmou ele. “A rodovia possui um considerável fluxo de veículos, principalmente transitando em alta velocidade e, como consequência disso, os carros que ali passam tampouco se preocupam com os pedestres, fazendo com que o cidadão não seja respeitado. Com a implantação da lombada eletrônica, também haverá redução das infrações causadas por alta velocidade de veículo automotor. É notável que tal mecanismo eletrônico proporcionará mais segurança, principalmente para aqueles que são desatentos, como crianças, idosos, autistas e portadores de síndrome de Down. A carência desse sistema faz com que os veículos continuem passando em alta velocidade e podendo a qualquer momento causar acidentes devido a uma possível falta de controle do automóvel”.

Deuzair propõe mutirão voltado para a saúde

O vereador Deuzair Parente propôs ao executivo a realização do Mutirão da Saúde em Jataí, em parceria com a Câmara Municipal. Ele lembra que, durante a realização do programa Alego Ativa, em 27 de novembro de 2021, houve grande procura por atendimento médico, mas muitas pessoas não foram atendidas. “Ressaltando que em razão de as cirurgias eletivas terem ficado suspensas durante a pandemia, a necessidade de atendimento médico foi acumulando-se durante esses quase dois anos, resultando na grande busca percebida na ocasião da Alego Ativa”, afirmou. “Assim, inquestionável a necessidade e a importância da realização do referido Mutirão da Saúde para amparar e resguardar a saúde e a vida da nossa população”.

Alessandra sugere projeto Criança Alerta nas escolas

A vereadora Alessandra do Adote sugeriu à Secretaria Municipal de Educação a inclusão do projeto Criança Alerta no programa curricular das escolas públicas ligadas ao município, para que estas instituições e os CMEIs tenham aulas semanais sobre abuso sexual infantil e violência doméstica. O projeto também sugere ao município fornecer adesivo com o título “Criança Alerta”, que deverá ser colado na capa do caderno de cada aluno do 2° ao 4° ano no início de cada semestre escolar. O adesivo deverá conter as seguintes informações: número do telefone do Conselho Tutelar, da Polícia Militar, o Disque Maria da Penha e o Disque 100. A finalidade desse adesivo é servir de alerta para todas as crianças sobre a violência doméstica e o abuso sexual infantil. “Sugerimos a pintura dos espaços internos e externos do muro no tamanho de um metro quadrado da mesma arte e informações contidas no adesivo do Criança Alerta. Os profissionais que irão ministrar as aulas, caso percebam algum comportamento diferente na criança, deverão informar o ocorrido para a direção da escola e para o Conselho Tutelar”, disse a autora da proposta.

Marina e Carlinhos pedem playground para praça

Os vereadores Marina Silveira e Carlinhos Canzi solicitaram à administração municipal a instalação de um playground na praça do bairro Jardim Goiás II. “Trata-se de um bairro exclusivamente residencial, onde existem várias famílias com crianças e pré-adolescentes”, ponderaram. “O requerimento visa propiciar aproximação e diversão entre as crianças, aperfeiçoando suas habilidades sociais e de comunicação, além de gerar lazer e bem-estar a todas as famílias do bairro. Na referida praça há apenas aparelhos de exercícios que são para adultos e duas quadras de esportes. Dessa forma, os moradores acabam por ter que se deslocar para outros bairros para propiciarem diversão apropriada para as crianças”.