Câmara realiza segunda temporada de sessões ordinárias de fevereiro

Teve início nesta terça-feira, dia 22, às 8 horas, no plenário João Justino de Oliveira, a segunda temporada de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jataí em fevereiro. Todas as reuniões plenárias serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, por meio do site www.jatai.go.leg.br, do canal do legislativo no YouTube e das redes sociais. Também estão previstas sessões para os dias 23 e 24, no mesmo horário.

Adilson quer ponte entre José Estevam e Maximiano Peres

O vereador Adilson Carvalho voltou a reivindicar à prefeitura, por meio da reedição de requerimento, a construção de uma ponte sobre o córrego Jataí, ligando a Rua 8, no setor José Estevam, com a Rua Almeida, no setor Maximiano Peres. Trata-se de um anseio dos moradores da região, onde existe uma passarela reservada aos pedestres que já não está comportando o volume do tráfego de pessoas e motocicletas.

Marina: escolas devem informar contatos do Conselho Tutelar

A vereadora Marina Silveira solicitou ao executivo que sejam colocados em todas as instituições de educação básica pública, em local visível e de fácil acesso, endereço físico e eletrônico e números de telefones fixo e celular de plantão do Conselho Tutelar. “Trata-se do órgão responsável por zelar pelos direitos da criança e do adolescente, mas, em que pesem os extraordinários serviços que já prestam à sociedade, os conselhos tutelares enfrentam dificuldades para identificar e acompanhar as situações em que tais direitos estejam sendo violados, devido à ineficiência do meio de informação nas repartições privadas, públicas e em especial nas instituições básicas de ensino público, que em sua maioria não dispõem desta informação com fácil acesso para que as pessoas possam utilizar para eventuais denúncias de situação de violação de direitos de crianças e adolescentes. Nossa proposta é uma iniciativa simples, prática e de rápida implementação; pretendemos fundamentalmente colaborar para a disseminação das informações básicas de acesso ao Conselho Tutelar, garantindo a proteção naquele ambiente onde circula a majoritária parcela de crianças e adolescentes, bem como seus responsáveis e os profissionais que cotidianamente atuam na educação escolar”, declarou a parlamentar.

Mantelli quer campanha para atrair investimentos

O vereador Vicente Mantelli sugeriu à administração municipal a elaboração de campanha publicitária nacional objetivando incentivo e atração de novos investimentos para Jataí. “A intenção é consagrar um novo marco para o desenvolvimento econômico da cidade”, afirmou ele. “A produção de uma campanha nacional de publicidade faz-se importante e necessária em diversos aspectos, e deve mostrar ao país o potencial celeiro intelectual de doutores nas universidades em nossa cidade, a pujança de águas termais que cercam nossos lençóis, a cultura e as características gerais do turismo e principalmente a aptidão para a industrialização acerca do agronegócio, a mola propulsora da economia desta região”.

Abimael reivindica pista de skate para o Estrela Dalva

O vereador Abimael Silva solicitou ao executivo a implantação de uma pista de skate na praça do setor Estrela Dalva. O objetivo é criar opções de lazer e prática esportiva aos moradores da região, em especial aos jovens skatistas. “Existem em nossa cidade muitos adeptos desse esporte, os quais não possuem um local apropriado para desenvolver suas habilidades”, afirmou. “No Estrela Dalva verificamos a ausência de um espaço adequado para prática de skate, como existe em outras praças da cidade. Além disso, a população da região vem solicitando um local para essa prática esportiva, em especial para uso das crianças e jovens”.