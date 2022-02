Senta que lá vem mais história

Não faz tanto tempo, Jataí conseguiu fazer a maior concentração política e festiva de sua história para recepcionar uma autoridade política em evidência.

Por DC Mello

Esse espetacular evento se deu em 11 de abril de 1992, quando aqui esteve o Ex-Presidente da República Fernando Collor de Mello. O espetacular evento aconteceu na Fazenda Colorado, a 35 quilômetros da cidade, à direita da estrada Jataí/Serranópolis, onde grandioso churrasco de 400 reses regado com 40 mil litros de chope foi servido, conforme informou convite impresso divulgado na ocasião pela própria Prefeitura.

Segundo consta, no local foram instalados:

1º - 12 linhas telefônicas;

2º - torres para comunicação de alcance internacional;

3º - um depósito de água potável de 10 mil litros;

4º - 20 torneiras;

5º - cobertura com 04 grandes lonas para abrigar a imprensa;

6º - pista de pouso de aeronaves;

7º - um heliporto;

8º - estacionamento para 5.000 carros;

9º - 100 banheiros públicos;

10º - uma churrasqueira de 1.000 metros de extensão.

Acompanhava Fernando Collor: Ministros, Prefeitos, Governadores, Deputados, Vereadores e mais de 25 mil pessoas (depoimento de um médico que esteve presente). Na oportunidade a Câmara de Vereadores presenteou o Presidente da República com o título de “Cidadão Jataiense”.

Obs. – O título de CIDADÃO JATAIENSE concedido ao Dr. Fernando Afonso Collor de Mello mencionado aqui foi aprovado pela Câmara por iniciativa dos ex-vereadores ROBERTO DE SOUZA e CILENE MARIA DE MORAES GUIMARÃES. Mais tarde, em outubro de 2016, o mesmo Legislativo Municipal revogou tais títulos. O ato em si não mencionou os motivos, no entanto, sabe-se que deveu à condenação do ex-presidente no ruidoso processo da Lava Jato. Essa medida atingiu outros dois homenageados pelo mesmo motivo e nenhum deles foi cientificado do cancelamento do título.

