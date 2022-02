Marina sugere avenida entre o bairro Estrela Dalva e o câmpus da UFJ

Por Francisco Cabral

A vereadora Marina Silveira solicitou ao executivo a abertura de uma avenida que possibilite a ligação entre o bairro Estrela Dalva e o Campus Jatobá da Universidade Federal de Jataí (UFJ). “Com a possibilidade real do retorno às aulas presenciais no Campus Jatobá neste ano, fomos provocados em reunião, por membros do Movimento pela Acessibilidade da Comunidade Acadêmica da UFJ, os quais relataram a importância deste benefício de abertura de uma avenida naquela localidade, alegando que a nova via facilitará o acesso ao câmpus, bem como reduzirá substancialmente o tempo de exposição dos veículos que necessitem acessar a UFJ ao tráfego da BR-364”, disse a parlamentar. A reunião também contou com a presença de representantes dos comerciantes dos bairros Estrela Dalva e Francisco Antônio. Segundo eles, implantada a avenida, haverá uma facilitação ao acesso ao campus através da nova via, gerando aumento de circulação da comunidade universitária nos dois bairros, fortalecendo o aquecimento comercial na região e consequentemente a valorização dos imóveis e o despertar de interesse de locação para moradia dos estudantes naqueles bairros.

Câmara Municipal em ação

Marcos Patrick pede quadra esportiva para o bairro Sebastião Herculano

O vereador Marcos Patrick requereu à administração municipal a construção de uma quadra poliesportiva na praça do bairro Sebastião Herculano de Souza. Ele informa que a praça local conta com grande espaço para a obra, que traria muitos benefícios para os moradores de toda a região. “O setor é muito afastado do núcleo central da cidade”, afirmou. “Os moradores terão a oportunidade de desenvolver várias atividades esportivas, que são essenciais para a saúde, bem como a socialização da comunidade. O mesmo espaço, além das atividades esportivas, sem o comprometimento das mesmas, poderá ser utilizado para a organização de projetos sociais que os moradores venham a desenvolver, juntamente com o poder público local ou demais entidades públicas ou particulares”.

Mantelli defende distribuição de alimentos a famílias carentes afetadas pela pandemia

O vereador Vicente Mantelli sugeriu à prefeitura a distribuição sistemática de kit-alimentação às famílias classificadas em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia de Covid-19, em 2021, além de tornar públicos os dados demográficos sobre o público beneficiário. “Na distribuição dos alimentos, sugerimos que a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social colete, organize e estruture planilha de dados demográficos que possam ser condensados para estudo de impacto social pós-pandemia, no objetivo de auxiliar os poderes executivo e legislativo na elaboração de políticas públicas que venham a assistir as classes mais afetadas na sociedade”, explicou. “Através deste recenseamento o poder público poderá realizar estudo cientifico, tendo como parâmetro as estatísticas levantadas e, assim, ter maior compreensão da faixa econômico-social mais atingida durante o período”.

Genilson requer revitalização da praça do setor Cohacol I

O vereador Genilson Santos reivindicou à administração municipal a revitalização da praça do setor Cohacol I. Ele lembra que a obra é um anseio dos moradores que utilizam aquele espaço como forma de lazer e prática de atividade física. Entre as reivindicações estão a implantação de novos brinquedos no parque infantil, que hoje só possui uma casinha com um balanço e um escorregador; a colocação de novos equipamentos para a academia de ginástica ao ar livre, com os mesmos equipamentos que estão sendo colocados nas demais praças, e a reforma dos bancos e das lixeiras. Os moradores também solicitaram que seja colocada lama asfáltica na Rua F, para fixar as britas que estão soltas na rua, uma vez que aquele espaço rotineiramente é utilizado para a prática de voleibol, peteca e outras modalidades.