Livro “Primeiros Fazendeiros do Sudoeste Goiano e do Leste Mato-Grossense” é lançado em Jataí

Na última sexta-feira (11), foi realizado no Museu Histórico de Jataí, o lançamento do livro “Primeiros Fazendeiros do Sudoeste Goiano e do Leste Mato-Grossense”, dos autores jataienses Binômino da Costa Lima e Almério Barros França.

A obra retrata as memórias e genealogia dos primeiros desbravadores do sudoeste goiano e do leste mato-grossense. Ao to

do, foram 15 anos de pesquisa para que fosse publicado a primeira edição do livro em 2004 e desta vez, o livro foi totalmente revisado e teve sua edição ampliada, totalizando 400 páginas.

A Secretária Municipal de Cultura, Emília Tereza Carvalho, parabenizou os escritores pelo trabalho realizado e destacou a importância da literatura para registrar as histórias e também para trazer conhecimentos a toda a sociedade de acontecimentos que não tivemos oportunidade de viver.