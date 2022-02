Americanas S.A. abre inscrições para o Estágio Tech 2022

A Americanas S.A. -- dona de grandes marcas como Americanas, Submarino, Shoptime e Soub! e certificada pela consultoria GPTW (Great Place to Work) -- está com inscrições abertas para o Estágio Tech 2022. Durante o programa, estudantes universitários de qualquer curso passarão por uma intensa maratona de aprendizado com desenvolvedores, engenheiros, especialistas de TI e líderes de inovação da Americanas S.A. e terão a chance de se tornar, em apenas 6 meses, desenvolvedores ou analistas de dados júnior da companhia. A Americanas S.A. busca talentos diversos que tenham vontade de se desenvolver de forma acelerada, que sejam apaixonados por tecnologia e pela possibilidade de integração entre os mundos físico e o digital. As inscrições vão até o dia 06 de março.

Podem se candidatar estudantes de todo o Brasil, com graduação prevista entre dezembro de 2022 e julho de 2023, em qualquer curso. O trabalho será no modelo remoto (home office), ou seja, os selecionados poderão se desenvolver de qualquer lugar do país.

“Esse é muito mais que um programa de estágio comum. É uma possibilidade real de desenvolvimento, uma preparação completa para formação de profissionais de tecnologia em um curto espaço de tempo”, afirma Flávia Picanço, gerente de gente na Americanas S.A.. “É uma oportunidade única para que jovens de todo o país iniciem suas carreiras em uma plataforma de inovação gigante e aprendam ao lado de profissionais de TI e inovação que impactam a vida de milhões de pessoas diariamente”, conclui.

“Foi incrível toda a experiência, desde as aulas práticas ao dia a dia nas equipes vivenciando problemas reais e ajudando a construir as soluções. O mais marcante pra mim foi o compartilhamento de conhecimento das lideranças e a disponibilidade que tiveram em nos ajudar", explica Anny Silva, integrante da primeira turma do Estágio Tech e hoje gerente de tecnologia da companhia.

Hoje, a Americanas S.A. é uma plataforma de inovação tecnológica gigante, que atende a 100% dos CEPs brasileiros, incluindo becos e vielas de favelas, e atua em diferentes frentes. A companhia soma uma base de 50 milhões de clientes ativos; mais de 3.500 lojas físicas em todos os estados do país; plataforma de logística; plataforma de e-commerce que disponibiliza 127 milhões de itens nos sites e apps da Americanas, Submarino, Shoptime e Soub!; a fintech Ame Digital e a IF, motor de inovação e aquisições (M&A).

Aulas em duas trilhas de aprendizado -- O estágio oferece uma intensa imersão com profissionais das áreas de tecnologia e inovação da companhia durante 6 meses em duas diferentes trilhas. Na trilha para formação de desenvolvedores júnior, os selecionados passarão por treinamentos em linguagens de programação (javascript, html, css, java e outras), conceitos de engenharia de software e desenvolvimento, implantação e manutenção de aplicativos.

Já na trilha para formação de analistas de dados júnior, as aulas giram em torno de ferramentas, modelagem e visualização de dados, linguagem de Programação (SQL & Python), data storytelling, web analytics e inteligência artificial, entre muitas outras frentes.

Processo seletivo, benefícios e inscrições -- A Americanas S.A. oferece um ambiente de constante aprendizado, além de salário compatível com o mercado e benefícios como vale-refeição e seguro de vida, além de descontos exclusivos do Clube Allya e em unidades físicas da Americanas e nos apps e sites Americanas, Submarino e Shoptime. As inscrições e processo seletivo são 100% online e podem ser feitas até 06 de março no site.