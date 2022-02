Vereadores pedem realização da Festa Estadual do Milho em Jataí

Os vereadores Vicente Mantelli, Carlinhos Canzi e Deuzair Parente solicitaram à prefeitura e à Secretaria de Cultura de Goiás a realização da Festa Estadual do Milho em Jataí, já incluída no Calendário Cívico Cultural do Estado. “O município se destaca também como um dos grandes produtores de milho do nosso país”, ressaltaram os parlamentares. “Essa produção tem exercido grande influência no desenvolvimento econômico e cultural, incidindo nos hábitos alimentares das famílias jataienses. Partindo desse pressuposto, o projeto buscará a origem e a evolução do cultivo do milho em nosso Estado. Vale ressaltar que a iniciativa colabora com as entidades filantrópicas, auxiliando viabilizar seus projetos, já que o objetivo principal dessas entidades se configura em ações de beneficência. De outro lado auxilia o município a divulgar o seu enorme potencial cultural, enfaticamente destacando a nossa gastronomia e o agronegócio”.

Durval reivindica campo de futebol soçaite para o bairro Cidade Jardim I

O vereador Durval Júnior reivindicou ao executivo a implantação de um campo de futebol soçaite no bairro Cidade Jardim I. “Serão atendidos cidadãos de diversos setores, já que nas proximidades não há meios para a prática de esporte”, afirmou ele. “Serão favorecidos inúmeros jataienses, sejam eles adultos, adolescentes ou crianças. O lazer se faz necessário na vida de todos os indivíduos, independentemente de classe social ou quaisquer outros paradigmas sociais. Desta forma, será atendido o anseio da população da região, insistindo que devemos olhar por aqueles que são menos beneficiados, fornecendo-lhes equidade”.

Alessandra pede duas novas salas para a escola Manoel da Costa Lima

A vereadora Alessandra do Adote reivindicou ao executivo a construção de duas salas na Escola Municipal Deputado Manoel da Costa Lima. Com medida de 6,5 a 8,5 metros cada, uma delas seria destinada à leitura e a outra seria uma sala de aula convencional. “Com essa adaptação a escola poderá dobrar a quantidade de séries nos turnos matutino e vespertino, atendendo melhor a comunidade escolar. A unidade abriga alunos do Jardim I até o 5º ano, nos turnos matutino e vespertino”, explicou ela. “Ressalto que o setor Fabriny está em ascensão e muitas construções estão em andamento, o que aumentará a necessidade de uma escola maior, com maior capacidade física para acolher todas as crianças das famílias vizinhas, e que o ideal seriam sete turmas de manhã e sete turmas à tarde, além de uma sala de biblioteca”.