AGROPECUÁRIA PALOSCHI LTDA

CNPJ: 38.002.322/0001-42

Torna público que REQUEREU junto a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, a Licença Ambiental de INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO, para atividade IRRIGAÇÃO, localizada no endereço: ROD GO 184 KM 27 A DIR. 4 KM, Jataí - GO.

FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.