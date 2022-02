Aconteceu na Câmara Municipal de Jataí

Deuzair e Marcos Patrick: projeto garante psicólogos nas escolas

A Câmara aprovou projeto dos vereadores Deuzair Parente e Marcos Patrick que cria o programa Psicólogo na Escola. O objetivo é fazer com que as escolas da rede pública de educação básica de Jataí contem com psicólogos para atender os alunos de forma gratuita. A matéria prevê convênios, termos de colaboração e parcerias com os núcleos de prática em psicologia das instituições de ensino superior do município. “Cuidar da saúde mental e emocional é tão importante quanto zelar pela saúde física de crianças e adolescentes, que vivem em um mundo de transformações e descobertas”, afirmaram os parlamentares. “Frente a este mundo desconhecido, vivenciam diversos sentimentos como angústia, tristeza, alegria, medos, inseguranças etc. Muitas vezes, a família, diante da rotina e da correria do dia a dia, possui dificuldade em lidar com os comportamentos que crianças e adolescentes apresentam. Perante este turbilhão de sentimentos e emoções e da dificuldade da família, é fundamental que a criança e o adolescente tenham um espaço de cuidado, escuta e acolhimento”.

Durval reivindica galeria pluvial para a Rua Miranda de Carvalho

O vereador Durval Júnior requereu à administração municipal a implantação de galeria de águas pluviais na Rua Miranda de Carvalho, no Centro. A intenção é acabar com os problemas decorrentes das enxurradas, que causam grandes transtornos na região nos dias chuvosos. O desespero dos moradores que ali habitam é evidente”, informou o parlamentar. “Relatam que em dias em que há previsão de chuva perdem a tranquilidade e o sossego, pelo fato de estarem cientes que as suas casas serão alagadas. A enxurrada leva consigo lixos, entulhos e afins. Prejudica também os lares dos moradores, que veem suas casas sujas pelos resíduos trazidos pela água da chuva”.

Genilson sugere criação de evento cultural

O vereador Genilson Santos sugeriu a criação do Sábado da Cultura, um evento público destinado à promoção de cultura, lazer, educação e economia, através do incentivo das atividades culturais e artísticas do município, devendo ser realizado em todo último sábado de cada mês. “Seria um espaço para realizar diferentes apresentações artísticas e culturais, como música (apresentação e competição), teatro, dança, capoeira, quadrilha, oficinas de artes, bancas com exposição de artesanatos produzidos por artesãos locais (para venda), praça de alimentação (Feira da Noite), oficinas criativas, entre outros atrativos”, propôs. De acordo com o parlamentar, o principal objetivo do evento é proporcionar um espaço cultural para os talentos locais mostrarem seus trabalhos e sua cultura, e oferecer lazer e entretenimento à população. “Sugerimos o pavilhão da Feira Coberta para sediar esse espaço da cultura, por entendermos que o mesmo abriga os principais requisitos para essa finalidade: boa localização, fácil acesso, banheiros, ponto de água e energia, cobertura (mais comodidade ao público), espaço próprio para apresentações culturais, área de estacionamento público, entre outras”, completou.