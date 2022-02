Senta que lá vem mais história

31 DE JULHO - COMARCA DE JATAÍ COMPLETA 120 ANOS

Não é difícil entender por que tantas datas memoráveis de nossa história passam ao largo, distantes do saber das pessoas. Deixando de comentar o descaso que assoma a necessidade de conhecer coisas passadas, há que lembrar a luta dos moradores primeiros para tratar de assunto que envolvia o Judiciário. Como sabemos, Jataí era distrito pertencente ao município de Rio Verde. Obviamente a sede da Comarca era lá. Com a evolução da pequena vila as autoridades locais se viram pressionadas a instalar sua comarca. Depois de tanta pressão por parte da sociedade, o governo resolveu criar a comarca, mas faltava juiz habilitado para assumir o cargo. Para cá foram mandados juízes – togados ou não – e esses logo retornavam, alegando falta de meios ou de conforto. A Comarca de Jataí caminhou aos trancos e barrancos vários anos. Em 1905, um abaixo assinado (69 assinaturas), incluindo nomes das lideranças locais, fez com que a Comarca de Rio Verde fosse transferida provisoriamente para Jataí. Dois anos depois Dr. José Bernardino Rodrigues de Moraes foi nomeado juiz e aqui permaneceu por mais de 21 anos. A fase mais difícil vivida pela Comarca de Jataí foi em 1929, quando do episódio do todo poderoso Delegado Erkonwald de Barros que praticou todo tipo de delito ao arrepio da lei. O Juiz José Bernardino, muito perseguido pelo governo da época, tinha sempre sua Comarca suprimida e anexada a outro município, à de Caiapônia, por exemplo, como forma de castigo.